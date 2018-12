Après la suspension des travaux de Beynac, les opposants savourent

Beynac-et-Cazenac, France

Le Conseil d'Etat a tranché. Ce vendredi 28 décembre, la plus haute juridiction administrative a prononcé la suspension des travaux de contournement routier de Beynac. "Une belle victoire" pour l'un des opposants médiatiques à ce projet, Stéphane Bern. "Une absurdité totale", pour le président du conseil départemental Germinal Peiro.

"On a fait triompher le droit" - Philippe D'Eaubonne, opposant

Les opposants historiques à cette route de plus de trois kilomètres, eux, savourent. Vendredi après-midi, ils se sont retrouvés à quelques-uns près du rond-point de la Treille sur les bords de la Dordogne. Parmi eux, Philippe d'Eaubonne, un des premiers à avoir mené le combat dans la vallée. "Je me vois encore à la gare de Castelnaud avec quatre pèlerins en train de distribuer des bouts de papier pour dire non à la déviation et trente ans après malgré les bagarres on a fait triompher le droit, mais il a fallu du temps !"

"Ça a été un massacre pour les arbres" - Sylviane Caillé, opposante

Pendant ce temps-là, le chantier a bien avancé. Les pelleteuses sont passées. Cinq piles sont déjà dans la rivière, du béton a été coulé. Sous le pont de Fayrac, Sylviane Caillé, élue à Vézac et opposée à la déviation se désole. "Il y avait des loutres en voie de disparition. Il y avait aussi trois familles de Grand-Duc. Ils ont disparu. On voyait beaucoup d'espèces en voie de disparition. Ça a été un massacre pour les arbres."

Le conseil d'Etat a jugé qu'il était urgent d'arrêter les travaux. Le tribunal administratif de Bordeaux se prononcera dans quelques mois, mais le président du conseil départemental, Germinal Peiro se dit prêt à redémarrer toute la procédure à zéro pour finir le chantier.