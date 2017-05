Du Front national à La France insoumise, les perdants de la Présidentielle misent sur les législatives

Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à la Présidentielle dimanche soir, la bataille pour les législatives est lancée. Ralliements, fidélité aux partis traditionnels ou appels à l'union de la gauche, les politiques se positionnent en vue des élections des 11 et 18 juin prochains.

À peine élu président de la République, Emmanuel Macron va devoir s'atteler à la composition de son gouvernement en prévision des législatives des 11 et 18 juin, pour lesquelles il compte obtenir une majorité après sa large victoire. Mais les tractations et les ralliements ont commencé dès dimanche, au soir de l'élection du nouveau Président.

Pour En Marche! , 50% de femmes et de candidats issus de la société civile

En Marche! doit trancher cette semaine les délicates investitures pour les législatives, avec une forte place promise au renouvellement. Jean-Paul Delevoye, le président de la commission nationale d'investiture d'En Marche! , a rappelé lundi matin sur franceinfo que la parité sera respectée et que 50% des candidats du mouvement seront issus de la société civile. "Il y aura bien 577 candidats aux législatives", et ils seront connus dans la semaine, a assuré Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche! , sur Europe 1 ce lundi.

"Il y aura bien 577 candidats pour les législatives, ils seront connus dans la semaine" @RichardFerrand #elections2017 pic.twitter.com/UDdSOQ8KM3 — Europe 1 (@Europe1) May 8, 2017

Les socialistes entre ralliement, fidélité au PS et appel à l'union de la gauche

Benoît Hamon, le candidat malheureux du PS au premier tour de cette Présidentielle, a appelé dimanche soir à une union de la gauche pour remporter les législatives. Il appelle "un maximum de candidatures d'union à gauche pour les élections législatives." Il a tracé les contours d'une "plateforme commune à toute la gauche pour gouverner dès le 18 juin" : passage à la VIe République, transition écologique, soutien au pouvoir d'achat des salariés et retraités, "urgence de nouvelles solidarités", fin de l'austérité en Europe.

Il faut un maximum de candidatures d'Union à gauche pr les législatives. Je soutiendrai par delà les étiquettes tous ceux qui y sont engagés pic.twitter.com/MtynNQ7rzp — Benoît Hamon (@benoithamon) May 7, 2017

La ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a estimé, dimanche, soir que le parti socialiste devait être "à la fois constructif et exigeant" vis-à-vis d'Emmanuel Macron. "Mais ensuite, il faut bien distinguer le deuxième temps qui vient, celui des législatives", a-t-elle poursuivi, jugeant "important de garder son identité politique".

Jean-Marc Ayrault, l'actuel ministre des Affaires étrangères, a souhaité sur France Bleu Loire Océan que le PS s'inscrive dans la future majorité présidentielle. Pour lui, le nouveau Président a en effet besoin d'une majorité : sinon, "le pays qui a besoin de réformes, qui a besoin de stabilité, serait complètement paralysé".

La secrétaire d'Etat chargée de l'Aide aux victimes, Juliette Méadel, s'est ralliée à Emmanuel Macron. Elle a estimé sur BFM TV qu'"il sera difficile de considérer qu'il n'a pas la majorité qu'il lui faut pour réformer le pays tel qu'il l'a présenté aux Français". Elle a rappelé avoir appelé à voter pour le candidat d'En Marche! dès avant le premier tour.

#Presidentielle2017 #MacronPrésident, il faudra l'aider à réussir : nous pouvons le faire avec une majorité présidentielle pic.twitter.com/dKEocUnjgO — Juliette Méadel (@juliettemeadel) May 7, 2017

Le conseiller régional PS Julien Dray a également salué l'aboutissement de l'"aventure" et a estimé que "le travail que nous devons faire, nous les hommes de gauche et de droite, c'est de lui donner toutes les chances de réussir." Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'Etat chargé de la Francophonie et proche de l'ancien Premier ministre Manuel Valls (PS), a dit dimanche soir "s'inscrire complètement dans la majorité présidentielle" d'Emmanuel Macron. Maintenant il faut construire un majorité présidentielle, je ne suis pas de ceux qui vont aller dans l'opposition", a-t-il dit, estimant qu'il fallait "faire confiance à la dynamique" de la victoire d'Emmanuel Macron. Ségolène Royal, qui avait appelé très tôt à voter pour Emmanuel Macron, se positionne derrière le vainqueur. "Il faut transformer cette victoire présidentielle en majorité parlementaire. (...), a-telle déclaré sur France 2 ce lundi matin.

🗨️ @RoyalSegolene "ça se joue maintenant dans ces 5 semaines: il faut souhaiter que l'élection se transforme en majorité " #Les4V @telematin pic.twitter.com/mmhRpZGRGb — Caroline Roux (@Caroline_Roux) May 8, 2017

La droite mise sur les législatives pour une majorité à l'Assemblée

La droite, conduite par François Baroin en vue des législatives, imagine obtenir une majorité à l'Assemblée en juin prochain. Il s'est dit prêt, dimanche soir, à se "battre" pour que la droite ait "une majorité absolue" lors du scrutin de juin et à devenir Premier ministre si ce scénario se concrétise. Il a souligné qu'il était "évidemment dans l'opposition".

Nous serons unis et forts. Nous gagnerons cette campagne des législatives. #RTLMatin — François Baroin (@francoisbaroin) May 3, 2017

Mais les ralliements à Emmanuel Macron se comptent aussi dans les rangs de la droite : l'ancien ministre (LR) Bruno Le Maire a déclaré pouvoir "travailler dans une majorité de gouvernement" autour du nouveau président. Dans la foulée, François Baroin, a prévenu que s'il entrait au gouvernement, il aurait "un candidat LR face à lui".

.@BrunoLeMaire "Je suis depuis des années à droite. Mais je peux travailler dans une majorité de gouvernement !" @BrunoLeMaire — Avec Bruno Le Maire (@AvecBLM) May 7, 2017

Marine Le Pen candidate à Hénin-Beaumont

Le Front national compte capitaliser sur le record de voix obtenu dimanche soir par Marine Le Pen, qui a recueilli plus de 10,6 millions de voix. Pour les législatives, Marine Le Pen a signé un accord avec Nicolas Dupont-Aignan, patron de Debout la France. "Je serai à la tête de ce combat" électoral, a-t-elle annoncé, actant probablement une candidature à Hénin-Beaumont, où elle avait échoué de peu en 2012. Pour autant, le Front national n'a pas de réel espoir d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron : Marine Le Pen pronostique depuis des mois une victoire aux législatives pour le vainqueur de la présidentielle.

Discussions difficiles entre les Insoumis et les communistes

Dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon s'est projeté dans la bataille des législatives, espérant que les électeurs refuseront les 11 et 18 juin d'offrir une majorité parlementaire à Emmanuel Macron.

À notre appel, le 18 juin, aux second tour des législatives, notre résistance peut être victorieuse. #DirectJLM https://t.co/84bJrN9oRm — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 7, 2017

Après des bisbilles pendant la campagne présidentielle et l'entre-deux-tours, La France insoumise et le Parti communistes vont reprendre langue. "Nous sommes en train de discuter avec les communistes" en vue des législatives, a déclaré dimanche soir Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon sur franceinfo. Mais Alexis Corbière pose ses conditions : "Si nous ne mettons pas de candidats face aux députés sortants communistes, je suis favorable à ce que les communistes retirent des candidats pour que nous ayons des élus. Par exemple, à Montreuil, je suis candidat, je considère anormal qu'il y ait un communiste face à moi." Eric Coquerel, coordinateur du Parti de gauche, estime que la France insoumise peut obtenir une majorité à l'Assemblée : "Nous avons vocation, autour de La France insoumise, à rassembler une majorité, au moins de bloquer celle d'Emmanuel Macron pour que les projets dangereux qu'il prévoit pour la France ne puissent pas être appliqués," a-t-il expliqué sur franceinfo.

Sur franceinfo, le secrétaire national du Parti communiste Pierre Laurent, a, lui, lancé un appel à La France insoumise "pour que nous allions ensemble à la bataille des législatives".