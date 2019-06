Après le départ de Valérie Pécresse des Républicains, la droite s'enfonce dans la crise

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a annoncé son départ du parti Les Républicains mercredi soir, trois jours après la démission du président du parti Laurent Wauquiez. Entre critiques et défections, le parti et la droite en général s'enfoncent dans la crise.

Une droite en ruines. Voici à quoi ressemble le parti Les Républicains, après le départ de Valérie Pécresse annoncé mercredi soir. Un départ qui fait suite à la démission du président contesté du parti Laurent Wauquiez dimanche soir, huit jours après la claque historique reçue par le parti aux élections européennes. Des défections qui aggravent encore la crise chez les Républicains, alors que Xavier Bertrand, Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin, autres figures de la droite modérée, avaient déjà quitté le navire ces deux dernières années.

Pécresse quitte un parti "cadenassé sur ses idées et sur son organisation"

Dans une "lettre aux militants et sympathisants" publiée jeudi matin, la présidente de la région Île-de-France enfonce le clou : elle y fait le constat de "l'impossible refondation de l'intérieur du parti, cadenassé sur ses idées et sur son organisation". Sur le plateau de France 2, elle avait expliqué : "J'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti".

Valérie Pécresse était devenue, après la débâcle de François Fillon à la présidentielle de 2017, la première opposante interne au président Laurent Wauquiez, lui reprochant une ligne politique trop droitière. Elle s'était récemment affichée avec Xavier Bertrand.

Après son annonce, plusieurs de ses proches, comme Florence Portelli et Maël de Calan, ont également annoncé leur départ de LR, ainsi que le député Robin Reda ou le maire de l'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeambrun.

Les figures du parti sortent la sulfateuse

De nombreuses figure du parti ont sèchement critiqué son départ. "Totalement incompréhensible dans son calendrier, son fondement et dans la formule", estime le patron des députés LR, Christian Jacob. Son homologue au Sénat, Bruno Retailleau, estime que "La refondation de la droite exige du courage et de sortir des logiques personnelles". "Dans les moments difficiles on ne quitte pas le navire", a répliqué Éric Ciotti.

Le trésorier des Républicains, Daniel Fasquelle, a pour sa part noté que ce n'était pas "en créant autant de partis qu'il y a de présidentiables que la droite reviendra un jour au pouvoir". Le président par intérim des Républicains, Jean Leonetti, a pour sa part estimé que "Valérie Pécresse ne représente pas l'ensemble de la droite".

Mais pour une figure des Républicains, Valérie Pécresse n'avait surtout, "aucune chance" pour la présidence LR, ce qui expliquerait sa décision de faire cavalier seul. Valérie Pécresse a, pour sa part, assuré qu'elle ne rejoignait aucune écurie, mais qu'elle entendait développer la sienne, avec son micro-parti, "Libres !", tout en "s'inscrivant naturellement au sein de l'initiative de rassemblement de la droite et du centre lancée par Gérard Larcher", le président du Sénat.

L'organisation de l'élection du futur président, en octobre, déjà houleuse

L'été et la rentrée suffiront-ils à apaiser les tensions ? Ce jeudi, la Haute autorité du parti a annoncé que l'élection du futur président des Républicains aurait lieu le week-end du 12 et 13 octobre, et celui du 19 et 20 octobre en cas de deuxième tour. Mais même pour organiser cette élection, deux lignes se sont affrontées au sein du parti : la secrétaire générale de LR, Annie Genevard, Eric Woerth ou Christian Jacob, ont plaidé pour un report de l'élection interne après les municipales de mars 2020, et la mise en place d'une direction collégiale d'ici là. Mais le président par intérim du parti, Jean Leonetti, militait pour un scrutin à l'automne, affirmant qu'il "ne voyait pas pourquoi la situation serait améliorée après les municipales". Un bureau politique des Républicains doit entériner, mardi ou mercredi, la décision de la Haute autorité. Faute de quoi, a prévenu Jean Leonetti, "il y aura d'autres démissions", sous-entendu la sienne.

Le nombre d'adhérents au plus bas

Un sauve-qui-peut à mettre au regard du nombre historiquement bas d'adhérents chez Les Républicains, qui a fondu depuis la défaite à la présidentielle de 2017 : les membres sont passés de 370.000 en mai 2007, lors de l'accession de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, à 150.000 après la présidentielle de 2017, pour aujourd'hui atteindre 70.000 cartes à jour de cotisation. C'est ce noyau dur de fidèles qui a porté Laurent Wauquiez à leur tête en décembre 2017, très loin des idées de la droite modérée portées par Valérie Pécresse et d'autres figures du centre-droit. Mais cette ligne dure n'a pas payé lors du scrutin européen. "Le statut des sympathisants, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse", a estimé mercredi le président intérimaire, Jean Leonetti.

En attendant, au parti, on se veut pragmatique : "les rangs se sont éclaircis, la situation aussi", souffle-t-on dans l'entourage de la direction, en paraphrasant le général de Gaulle.