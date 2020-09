Pays de la Loire : Après le député mayennais Guillaume Garot, les Verts se lancent pour les régionales 2021

Lucie Etonno et Franck Nicolon ont été désignés par le parti des Verts pour mener la campagne des régionales en Pays de la Loire.

Pour les régionales 2021, me parti Europe-Ecologie les Verts a choisi ce samedi 26 septembre, son binôme pour mener campagne dans les Pays de la Loire. Il s'agit de la Vendéenne Lucie Etonno, et de Franck Nicolon, conseiller régional en Loire-Atlantique. "La crise sanitaire renforce le devoir d’agir en tenant compte des impératifs écologiques et de justice sociale", expliquent-ils dans un communiqué.

Ce mardi 22 septembre, le député socialiste mayennais Guillaume Garot a lui déjà annoncé être candidat. Il a la volonté de mener une liste de la gauche et des écologistes. Alors vont-ils s'allier ? Les Verts donnent le ton : "Nous discuterons avec les gauches. Le périmètre des alliances sera conditionné par nos priorités, et notre volonté d’une présidence écologiste".