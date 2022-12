Après le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, deux nouveaux élus de Vendée quittent Les Républicains

Après l'élection d'Eric Ciotti à la tête des Républicains , les défections se poursuivent dans le parti. Comme le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie l'avait annoncé quelques jours plus tôt sur France Bleu Loire Océan , deux nouveaux élus vendéens décident de rendre leur carte. Il s'agit de Ludovic Hocbon, maire de Fontenay-le-Comte, et de la conseillère régionale Evelyne Menettrier.

"Nous ne nous retrouvons pas dans les valeurs du nouveau président des Républicains."

Dans un communiqué commun vendredi 16 décembre, François Blanchet, Evelyne Menettrier et Ludovic Hocbon expliquent qu'ils soutenaient la candidature du Vendéen Bruno Retailleau, et qu'ils ne se retrouvent pas "dans les valeurs du nouveau président des Républicains".

"Nous restons attachés à des valeurs d’une droite ouverte, libérale, humaniste, européenne, écologiste et résolument tournée vers l’avenir, pleinement en phase avec la présidente du conseil régional Christelle Morançais, écrivent-ils. Aujourd’hui, nous ne nous retrouvons pas dans les valeurs du nouveau président des Républicains. Celui-ci représente à nos yeux, une droite conservatrice qui ne parle que de sujets sécuritaires, de repli identitaire et s’éloigne chaque jour un peu plus d’une valeur qui nous est chère, celle de l’égalité des chances."