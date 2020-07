Ce vendredi, mais aussi ce week-end, plusieurs conseils municipaux se réunissent pour élire maire et adjoints. C'est la suite logique du second tour des municipales qui s'est tenu dimanche, avec une abstention record pour un tel scrutin. Liste non-exhaustive de communes nord-iséroises.

Municipales en Isère : après le second tour, les installations des maires

Si le contexte sanitaire est sans doute en grande partie à l'origine de la faible participation aux municipales, il a aussi un impact sur les séances d'installation des maires. Ce fut le cas en mars pour ceux élus dès le premier tour. Dans beaucoup de communes concernées par un second tour, ça se passe ce vendredi. Avec souvent un déplacement de lieu et une assistance limitée en raison des consignes sanitaires. Voici quelques exemples.

Bourgoin-Jallieu

Ce ne sera pas salle de l'Orangerie, près de la mairie, car elle ne peut accueillir que 50 personnes. L'installation du maire Vincent Chriqui, rééelu, aura lieu ce 3 juillet, 19 heures, à la salle polyvalente de Champaret. C'est aussi là qu'aura lieu le conseil municipal du 10 juillet. Masques et gel hydroalcooliques seront mis à disposition. C'est un changement à noter dans la vie politique berjallienne : il s'agira d'un conseil municipal où ne siégera pas André Borne (ex socialiste, passé à LREM), élu municipal depuis 95, candidat malheureux en 2014 et qui avait choisi en 2020 de rejoindre la liste de Jean-Claude Pardal. Mais il l'assure, il suivra dans le public tous les conseils municipaux.

Villefontaine

La liste divers centre du maire sortant Patrick Nicole-Williams l'a emporté dimanche. C'est ce vendredi, à 19 heures, au théâtre du Vellein et le public est limité à 160 personnes. Cela se passe au théâtre du Vellein, en raisons des distances sanitaires, mais aussi comme le rappelle la mairie dans son communiqué "du fait des dommages occasionnés par l’incendie de l’Hôtel de ville (ndlr : mi-avril), qui ne permettent pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires."

L'Isle d'Abeau

La commune va changer de 1er magistrat. C'est Cyril Marion (liste divers centre) qui l'a emporté et qui succédera à Alain Jurado, homme de gauche. Son élection aura lieu ce vendredi, dans la salle 18 x 22 du gymnase David-Douillet. La séance doit démarrer à 19 heures.

Les Abrets-en-Dauphiné

La commune nouvelle, née en 2016 de la fusion des Abrets, de Fitilieu et La Bâtie-Divisin, a placé en tête la liste de Benjamin Gastaldello, maire délégué de Fitilieu. Là encore, ce vendredi, le conseil municipal ne se tiendra pas en mairie, mais à la salle polyvalente, à partir de 19 heures.

Saint-Jean-de-Bournay

C'est aussi un nouveau maire qui sera élu. Franck Pourrat (divers gauche) succèdera à Daniel Cheminel (divers droite) battu. Le rendez-vous est fixé ce 3 juillet, à 20 heures, à la salle Claire-Delage. Il faudra avoir un masque.

Chasse-sur-Rhône

C'est le patron du PS 38, Christophe Bouvier, qui s'est imposé au second tour. Son élection par les conseillers municipaux se tient ce samedi 4 juillet, 10 heures, salle Jean-Marion. Le port du masque est obligatoire pour entrer dans la salle.

Saint-Quentin-Fallavier

Michel Bacconnier a été réélu de justesse et repart donc pour un 8e mandat. Agé de 77 ans, il a déjà annoncé qu'il laissera la main en cours de mandat. C'est ce dimanche 5 juillet, 10 heures, salle du Médian.