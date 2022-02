Après le suicide d'Hervé Neau, sa première adjointe Agnès Bourgeais lui succède à la tête de la mairie de Rezé

Ce jeudi soir, c'est dans un contexte très particulier que les conseillers municipaux de Rezé se sont réunis salle de la Trocardière. Un conseil municipal à huis clos mais retransmis via internet, un conseil municipal exceptionnel pour désigner le successeur d'Hervé Neau, 58 ans, qui s'est suicidé à l'Hôtel de Ville, il y a deux semaines, après l'envoi de courriers anonymes malveillants. Le parquet de Nantes a d'ailleurs ouvert un enquête pour harcèlement moral.

Hommage à Hervé Neau de ses collègues élus

Par "conviction", "solidarité" ou encore "respect du vote démocratique" de juin 2020, les oppositions n'ont pas présenté de candidat. La majorité d'Hervé Neau - Rezé citoyenne - avait désigné comme candidate Agnès Bourgeais, 48 ans, conseillère principal d'éducation au collège Allende de la ville et maman de trois enfants. Elle a été élue avec 43 voix "pour"; il y a eu un vote "blanc". Agnès Bourgeais devient ainsi la première femme à prendre la tête de cette commune, le 3e de l'agglomération nantaise.

Avant ce vote, les élus qui le souhaitaient ont été invités à s'exprimer. Ce fut le cas des oppositions, qui loin des divergences politiques, ont tenu à rappeler l'engagement citoyen d'Hervé Neau pour Rezé de par ses fonctions associatives, mais aussi comme enseignant, ou encore de son sens de l'écoute, son humanisme. Les élus de la majorité ont également souhaité remercier les habitants de Rezé pour leurs témoignages de soutien au cours de ces deux dernières semaines.

Un conseil municipal teinté d'émotions. Copier

Lors de cette séance très particulière du conseil municipal, les élus rezéens ont observé une minute de silence en la mémoire d'Hervé Neau. © Radio France - Céline Loizeau

"Le harcèlement dont Hervé Neau faisait l'objet " - Agnès Bourgeais, nouvelle maire de Rezé

Très émue, Agnès Bourgeais a tenu à rappeler le contexte qui a conduit Hervé Neau à se donner la mort : "le harcèlement dont Hervé Neau faisait l'objet". Et de citer le président du Conseil Léon Blum, en 1936, aux obsèques de son ministre de l'intérieur. Roger Salengro, poussé au suicide par les attaques de la presse d'extrême droite : "on écoute et on répète sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touchent de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Il faut tarir la calomnie à sa source Il faut en finir avec l’inexplicable esprit de tolérance qui la considère comme à peu près excusable dans le cas où elle est pourtant le plus criminelle."

Les courriers anonymes malveillants reçus par Hervé Neau ont été évoqués lors de ce conseil municipal. Copier

Ce samedi 26 février, 15h, une cérémonie officielle en souvenir d'Hervé Neau aura lieu devant l'Hôtel de Ville. Les messages envoyés par la population seront lus et projetés sur un écran.

