C'était ce jeudi la séance d'installation pour le conseil départemental du Loiret issu du scrutin des 20 et 27 juin : Marc Gaudet a été réélu président, mais à la tête d'une assemblée bien différente de celle de la mandature précédente - beaucoup de nouveaux élus, et davantage de politique.

Après les élections départementales dans le Loiret : un hémicycle renouvelé, plus jeune et plus politisé

Sans surprise, Marc Gaudet a été réélu ce jeudi président du conseil départemental du Loiret. Mais l'élu UDI est à la tête d'une assemblée dont la physionomie a changé par rapport à celle de la mandature précédente : les nouveaux visages sont nombreux et l'ambiance s'annonce moins consensuelle.

19 nouveaux élus, 8 nouveaux vice-présidents

Entre ceux qui ne se représentaient pas et ceux qui ont été battus, le renouvellement de l'hémicycle est en effet très important, avec pas moins de 19 nouveaux sur les 42 élus. La moyenne d'âge passe à 57 ans contre 62 ans au début de la précédente mandature, en 2015. Le renouvellement est encore plus important pour les vice-présidents : sur les 12 vice-présidents désignés hier, seulement 4 occupaient déjà cette fonction, dont l'indispensable Pauline Martin, qui reste première vice-présidente.

Pauline Martin reste 1ère vice-présidente aux côtés du président Marc Gaudet © Radio France - François Guéroult

"Ce renouvellement de l'équipe était nécessaire", commente Marc Gaudet, qui a au passage imposé quelques choix forts : la nomination d'une vice-présidente déléguée à la protection de l'enfance (en l'occurrence, Florence Galzin) pour montrer qu'il s'agit d'un dossier prioritaire ; le décloisonnement des politiques sociales qui sont désormais réparties sur plusieurs commissions (le RSA est ainsi intégré à l'économie ; le handicap et les personnes âgées côtoient le sport, etc) : "C'est un défi que nous voulons relever, pour faire en sorte que le social ne soit pas stigmatisé."

Après la défaite d'Alain Touchard sur le canton Orléans-3, c'est un nouvel entrant qui hérite du dossier des routes et de l'aménagement du territoire, en la personne d'Hervé Gaurat, élu sur le canton du Malesherbois. Il aura la lourde tâche de mener à bien le projet de déviation de Jargeau : "Je connais le dossier, mais pas dans le détail, confie-t-il, et je compte m'y plonger dès la semaine prochaine. Je sais que c'est une attente qui ne date pas d'hier, que c'est une opération nécessaire et déjà bien avancée : le mener à terme sera l'un des principaux challenges du mandat."

Le retour des clivages politiques

Autre changement, la configuration politique. La droite et le centre forment certes une majorité toujours très solide, avec 30 élus siégeant dans un seul groupe. Mais en face, la gauche compte désormais 12 élus, soit 2 fois plus que précédemment. "Le climat sera sans doute moins consensuel, prédit Marc Gaudet, il y aura des positions plus rigides, il faut s'y attendre ! Mais bon, ça ne me dérange pas, c'est le débat démocratique et ça n'empêchera pas le Département d'avancer."

La gauche compte désormais 12 élus au sein de l'hémicycle mais siègera dans... 3 groupes distincts ! © Radio France - François Guéroult

D'ordinaire au Département du Loiret, on parle davantage de minorité que d'opposition : mais est-ce que ce sera encore le cas ? A vrai dire, la question divise déjà la gauche... "Pour l'instant, on peut toujours parler de minorité, affirme ainsi la socialiste Hélène Lorme, notre objectif est de travailler pour l'intérêt général des Loirétains et de faire entendre notre voix. Forcément, en étant plus nombreux, notre voix portera plus fort, mais dans la mandature précédente, j'ai eu le sentiment que nous étions déjà écoutés et parfois entendus."

De son côté, le communiste Mathieu Gallois considère, lui, qu'il fait bien partie d'une opposition : "On sait que la majorité actuelle mène une politique pas assez sociale, voire anti-sociale à certains égards, donc on sera très vigilant, et on va aussi s'atteler à faire avancer des sujets." Signe, sans doute, de cette façon différente de voir les choses, la gauche a décidé de se diviser en 3 groupes distincts : PS-divers gauche (8 élus) ; écologistes (2 élus) ; communistes (2 élus).

LA LISTE DES VICE-PRESIDENTS DU DEPARTEMENT DU LOIRET