Après les émeutes : à Romans-sur-Isère, le quartier de la Monnaie se sent "délaissé"

"Venez ici à 14 heures, c'est le désert". Un quadragénaire, habitant de la Monnaie, parle avec colère du quartier où il a grandi. Nous sommes au croisement du boulevard Henri Dunant et de la rue Eugène Chavant. Au rez-de-chaussée, presque l'intégralité des locaux commerciaux sont inoccupés, il ne reste qu'un coiffeur, une épicerie, un café. "Quand j'étais petit on avait un centre social, des activités, un city stade, maintenant on n'a plus rien". Une manière pour lui d'expliquer la dérive des jeunes - des adolescents selon les dires des habitants - qui ont attaqué quelques locaux le 1er juillet dernier. Certains n'ont toujours pas rouvert.

Si le restaurant "Wok O Grill" a fermé une quinzaine de jours, Le Totem Tabac, plus de trois mois après, attend toujours la réouverture. "Des centaines de tabacs ont été touchés en France, je ne parle pas des autres commerces, il y avait des délais énormes pour les rideaux métalliques et les portes automatiques", raconte Wilson Clavier, le gérant. Il dit ne pas vraiment comprendre la dégradation de son commerce. "Les habitants disent qu'ils sont délaissés, ça doit être par rapport à la mairie, à l'office HLM, mais moi je n'ai rien à voir là-dedans".

"Tu vois tous les stores, ils sont tous fermés, il n'y a plus rien" © Radio France - Alexandre Berthaud

Effectivement, la maire de Romans-sur-Isère est visée par les habitants - "elle nous dit qu'on est des délinquants, il n'y a plus rien dans le quartier, la mairie nous abandonne" - tout comme le bailleur Valence Romans Habitat, accusé de refuser systématiquement les demandes d'installation de commerces à la Monnaie. Yann Sechi, directeur clientèle et tourisme, s'en défend. "On ne met pas de mauvaise volonté, mais ce n'est pas facile de tenir un commerce ici, les candidats ne sont pas pléthores, et on sélectionne quand même les projets, les commerçants, il faut qu'ils soient viables", précise-t-il.

Preuve de la tension régnant entre les habitants et le bailleur, le local de Valence Romans Habitat a été pris pour cible pendant les violences urbaines du 1er juillet, en partie incendié. VRH estime le coût des travaux à plus de 100.000 €, le local n'a toujours pas rouvert.