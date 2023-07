Après les émeutes, le maire d'Auxerre reçu à l'Elysée relance le débat sur le non cumul des mandats

Ce mardi 4 juillet 2023, le président de la république reçoit 220 maires de France, parmi ceux qui ont acceptés l'invitation, Crescent Marault, le maire d'Auxerre. Auxerre qui n'a pas été épargnée par les violences urbaines, dans le quartier rive droite d'Auxerre des commerces ont été saccagés deux nuits de suite. Avant de partir pour la capitale le maire d'Auxerre a délivré à France Bleu Auxerre, une interview exclusive.

France Bleu Auxerre : Si vous avez l'occasion de parler au président de la République qu'allez-vous lui dire ?

Crescent Marault : Moi, si j'avais quelque chose à dire au président de la République, c'est que l'on sent une forme de déconnexion entre le parlement, le gouvernement et les collectivités territoriales, je ne veux pas rentrer sur le débat du cumul des mandats, mais on sent une forme de déconnexion. On l'a vu avec les gilets jaunes, c'était flagrant. On le voit encore aujourd'hui, ceux qui sont au front, ceux qui sont vraiment au courant de ce qui se passe, ceux qui commencent un peu à comprendre les phénomènes, ce sont les élus locaux, et on voit bien que tous les élus nationaux sont complétement déconnectés, font des effets d'annonce, pour certains soufflent sur les braises pour provoquer le Ko et essayer de rafler la mise, c'est à dire gagner les prochaines échéances électorales. Je vois certains propos, c'est irresponsable. on voit d'ailleurs que ces gens là, n'ont pas de responsabilité dans les collectivités, parce que sinon, ils ne parleraient pas comme ça, c'est interdit, on ne devrait pas ! On est en train de fracturer la France , carrément ! Il y a déjà une fracture territoriale entre le rural et l'urbain et là on va encore faire une fracture territoriale et sociale. donc il faut qu'on essaie de recréer cette proximité, entre le terrain et le parlement qui vote les lois, le gouvernement qui les met en œuvre, il faut que l'on essaie de reconstruire quelque chose. Je ne sais pas si c'est la loi sur le cumul des mandats, je ne sais pas si c'est le mode de représentation ou de fonctionnement des institutions en lien avec les villes, parce que tout s'articule autour des bassins de vie. J'avais d'ailleurs invité le ministre de l'environnement à délocaliser un séminaire de son ministère dans notre ville (Auxerre), pour qu'il voit dans une ville moyenne, toutes les difficultés qu'on rencontre à vouloir mettre en œuvre, la politique prônée par le gouvernement, on en est là aujourd'hui ! On sait ce qu'il faut faire, on sait ou on veut aller, mais on n'y arrive pas.

France Bleu Auxerre : Vous dites que le non cumul des mandats a éloigné le pouvoir de la réalité du terrain et que cela a eu un coté "pervers" ?

Crescent Marault : En plus j'étais pour la loi, contre le cumul des mandats (février 2014), parce que je me disais que cela allait régénérer la classe politique, et je m'aperçois que ça l'a affaiblie. Et là je me dis, mince, comment j'ai pu faire cette erreur là ? En fin de compte, tous les élus qui ont des idées, qui ont des projets, des envies, ils sont dans les collectivités, ils ne sont pas à l'Assemblée Nationale. Je côtoie des maires de toutes tendances politiques confondues, et quand je discute avec eux, je me dis mais il y a un problème, parce que on est tous d'accord, de gauche comme de droite, je ne parle pas des extrêmes ! On est tous d'accord, on dit il y a un problème, il y a un fossé qui est en train de créer, et cela peut es matérialiser par cette forme de défiance de nos concitoyens. Les gilets jaunes, c'étaient pas des enfants, c'étaient des adultes, parfois des retraités, là on a des adolescents, demain je ne sais pas qui ce sera, peut-être des commerçants, des artisans, on a eu des fonctionnaires avec la retraite. On a vu la violence de certains courants, ca veut dire qu'à un moment donné, le réponse n'est pas à la hauteur des enjeux.