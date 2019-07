Après les homards et le champagne, du fromage au menu de la visite de Francois de Rugy dans les Deux-Sèvres

Niort, France

Dans la tourmente suite aux révélations de Médiapart sur ses dîners luxueux à l'Assemblée nationale et sur le limogeage de sa directrice de cabinet, François de Rugy est arrivé ce jeudi matin dans les Deux-Sèvres. L'ancien président de l'Assemblée Nationale a été accueilli par le député du Nord-Deux-Sèvres Jean-Marie Fievet et par Jean-Pierre Raynaud, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'agriculture.

Pour ce déplacement consacré à la question sensible de l'irrigation agricole, le ministre de la Transition écologique est accompagné de sa secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon. Des opposants aux bassines, ces seize bassins géants de stockage d'eau, ont prévu de manifester à Niort à la mi-journée.

Visite d'exploitation agricole et table ronde sur la gestion de l'eau

François de Rugy a entamé son déplacement ce jeudi matin au GAEC de La Petite Rivière à Saint-Symphorien, près de Niort, avec en guise de bienvenue, une dégustation de fromage. Des échanges sont prévus autour du protocole d'accord pour une agriculture durable dans le bassin Sèvres Niortaise.

Le ministre de la Transition écologique se rendra ensuite à Vouillé à la ferme biologique de Boussentin avant de prendre la direction du CNRS de Chizé pour y discuter de la politique d'irrigation agricole, un sujet sensible dans la Vienne et les Deux-Sèvres.

Des militants anti-bassines, opposés au projet controversé de stockage d'eau, ont prévu de manifester ce midi sur la place des Halles à Niort, alors qu'un premier campement de résistance s'est installé à Mauzé-sur-le-Mignon le 1er juillet.

François de Rugy déclaré persona non grata par la députée des Deux-Sèvres

A la veille de cette visite ministérielle, sa prédécesseur l'ancienne ministre de l'Ecologie de François Hollande, Delphine Batho a réclamé mercredi la démission de François de Rugy en raison de la polémique sur ses dîners luxueux organisés à l'époque où il présidait l'Assemblée nationale.

"Dans les circonstances actuelles, je pense qu'il ferait mieux de faire ses cartons au ministère plutôt que d'apporter ce tohu-bohu dans ce département" (Delphine Batho)

"Il y a deux choses qui sont choquantes, selon la députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Ecologie. D'abord le côté luxueux et fastueux et quand le ministre trouve argument de dire qu'il organisait ces dîners pour garder le contact avec le pays réel, là on se pince ! Le contact avec le pays réel, on ne le garde pas avec des homards géants et des grands crus. Ce n'est pas sérieux !"