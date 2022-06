Après les législatives Emilie Marche, de la France Insoumise en Isère, attend le gouvernement au tournant

Après le second tour des législatives, Emilie Marche, co-responsable de La France Insoumise en Isère et élue régionale, explique comment elle voit le fonctionnement des élus Nupes à l'Assemblée nationale et interpelle le ministre délégué aux relations avec le parlement, l'Isérois Olivier Véran.

Emilie Marche, co-responsable de La France Insoumise en Isère et élue régionale du parti de Jean-Luc Mélenchon, est revenue ce lundi 20 juin au matin au micro de France Bleu Isère sur les succès de la veille au second tour des élections législatives et les changements que cela peut entraîner à l'Assemblée nationale. En Isère, la Nupes conserve le siège de la socialiste Marie-Noëlle Battistel (4e circonscription) et envoie trois nouveaux députés à l'Assemblée : Elisa Martin (LFI - 3e circonscription), Jérémie Iordanoff (Europe Ecologie les Verts - 5e circonscription) et Cyrielle Chatelain (écologiste - 2e circonscription).

Bonjour, Emilie Marche. Certes, vous gagnez des députés à la fois en Isère et sur le plan national, mais Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. C'est une déception ? Ça a été un slogan pendant cette campagne....

Bonjour. On part aux élections, pour gagner, donc oui qu'on ait pas la majorité c'est une déception mais tout de même, la gauche double son nombre de députés ! Il y a quelques mois encore, on nous aurait dit ça, tout le monde nous aurait rigolé au nez. Donc il y a un vent d'espoir. Il y a beaucoup de nouvelles et nouveaux députés en Isère. Dans l'agglomération (de Grenoble), on fait pratiquement carton plein, quatre sur cinq dont trois nouveaux députés. Donc oui, c'est quand même une victoire et nous sommes la première force d'opposition dans ce pays. Face à la République en marche qui connaît une grosse défaite parce que pour la première fois dans la cinquième République, il n'y a pas de majorité et nous serons là au combat pour la justice sociale et la bifurcation écologique.

Est-ce que pour vous, ça valide la démarche Nupes ? L'union de la gauche est plus que jamais nécessaire ?

Ça valide, oui. On a quand même pas mal de succès dans des endroits qui ne sont pas forcément des terres de gauche...

Certaines circonscriptions étaient peut-être gagnables par La France Insoumise seule ?

Peut-être, on ne va pas refaire l'histoire. Le fait est que là on a doublé le nombre de députés de gauche.

Alors à l'Assemblée, maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que l'union de la gauche, et surtout la France insoumise est prête à discuter de certains textes avec le gouvernement ? On sait qu'un des premiers qui doit arriver sur la table, c'est celui des retraites...

Nous, on a été élu sur 650 mesures et nous allons les défendre. Et nous allons être force de proposition, comme nos 17 députés à la dernière Assemblée sur les amendements et puis on verra ce que fera le ministre des Relations au Parlement (Olivier Véran, réélu sur la première circonscription de l'Isère) qui est appelé à pouvoir entendre, et notamment sur la première loi qui sera le pouvoir d'achat, nos propositions de blocage des prix. Parce qu'on voit bien que la mesurette d'Emmanuel Macron sur l'essence n'a pas fonctionné puisque l'essence n'a jamais été aussi haut. Donc nous on propose le blocage des prix, mais on verra l'écoute et l'attention qu'aura le ministre et les 245 députés LREM.