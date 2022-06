Après les législatives, le maire RN de Perpignan Louis Aliot envisage "de faire basculer le département"

Au lendemain de l'élection de quatre députées Rassemblement national dans les Pyrénées-Orientales, le maire de Perpignan Louis Aliot se projette déjà vers les prochaines élections locales, notamment départementales.

Alors que les Pyrénées-Orientales ont élu ce dimanche quatre députées du Rassemblement national et que le parti obtient 89 sièges à l'Assemblée nationale, le maire RN de Perpignan Louis Aliot voit plus loin et envisage de "faire basculer notre département (aujourd'hui à gauche, ndlr) dans notre influence politique, comme nous l'espérons également pour la région Occitanie."

