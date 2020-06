Après les Municipales, la bataille pour l'agglomération de Laval - "'J'ai la légitimité" dit Yannick Borde

Laval, France

C'est un autre enjeu qui découle naturellement du second tour des élections municipales : la présidence de Laval Agglomération qui regroupe 34 communes. Le nouveau maire de Laval Florian Bercault est candidat mais Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin n'exclut pas non plus une candidature.