Après les révélations de Mediapart, Laurent Wauquiez porte plainte pour diffamation contre Gaël Perdriau

"Un mensonge abject". Voilà comment Laurent Wauquiez résume les allégations de Gaël Perdriau à son encontre. Le maire de Saint-Étienne a en effet accusé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de pratiques pédo-criminelles , dans une conversation avec son ancien premier adjoint, Gilles Artigues. Cet échange, qui remonte à novembre 2017, a été enregistré par Gilles Artigues, alors sous le coup d'un chantage à la vidéo intime .

Des propos grossiers et sans fondement" reconnaît Gaël Perdriau

Gaël Perdriau reconnaît aujourd'hui que ses propos tenus il y a cinq ans sont "grossiers et sans fondement". Il a aussi tenté d'empêcher la publication de cet enregistrement par Mediapart , estimant que ce serait une atteinte à sa vie privée. La justice lui a d'ailleurs donné raison le 18 novembre dernier. Mais douze jours plus tard Mediapart vient d'obtenir gain de cause devant le le tribunal judiciaire de Paris puisque la juge qui avait ordonné la censure préalable de l'article a rétracté son ordonnance.

Mediapart publie donc ce mercredi 30 novembre, des extraits de la conversation au cours de laquelle Gaël Perdriau, dans un échange très tendu avec Gilles Artigues, accuse Laurent Wauquiez d'aller "sucer sur le parking des supermarchés des petits garçons…"

Des accusations qui amènent Laurent Wauquiez à porter plainte pour diffamation contre Gaël Perdriau. Dans une réaction sur son compte Twitter, le président de la région AURA commente : "Je n’imaginais pas qu’un élu de la République puisse tomber dans une telle indignité. Même si l’intéressé a été conduit à reconnaître son mensonge abject, je saisis l’autorité judiciaire et porte plainte pour diffamation contre M. Perdriau."

