Après sa défaite dans le Pas-de-Calais, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon annonce sa démission

La défaite de la ministre de la Santé a été une des surprises du second tour.

Elle ne dérogera pas à la règle : la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, défaite dans sa 6e circonscription du Pas-de-Calais dimanche 19 juin, annonce ce lundi 20 juin sur Twitter qu'elle compte démissionner. L'exécutif avait décidé que les ministres battus aux législatives devaient quitter le gouvernement.

"Je prends acte de ce résultat"

L'élimination de la député sortante du Pas-de-Calais a été une des surprise du second tour : Brigitte Bourguignon a été battue de justesse, de 56 voix, par la candidate du RN Christine Engrand, native de Boulogne-sur-Mer. "Je prends acte de ce résultat", écrit Brigitte Bourguignon sur Twitter ce lundi. "Compte tenu de ce résultat, je quitterai le Gouvernement et mes fonctions de ministre de la Santé et de la Prévention", continue-t-elle.

Deux autres membres du gouvernement vont devoir démissionner : la ministre de la Transition écologique Amélie de Monchalin et la ministre de la Mer Justine Bénin.