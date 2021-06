Après sa gifle, Emmanuel Macron relativise, la préfecture de la Drôme porte plainte

Emmanuel Macron aura eu la parole rare ce mardi soir, mais il se sera exprimé par la puissance des images. On l'a vu et revu traverser la ville de Valence, dans la Drôme, tout sourire et entouré d'une foule agglutinée. Un bain de foule en forme de communication politique en réponse à la gifle reçue quelques heures plus tôt, à Tain-L'Hermitage, alors qu'il s'approchait de cette même foule, avec ce même sourire.

"Des faits isolés commis par des individus ultraviolents ne doivent pas prendre possession du débat public" - Emmanuel Macron

Mardi soir, c'est dans les colonnes du Dauphiné Libéré qu'il a choisi de réagir pour "relativiser" cette gifle reçue par un homme qui a crié "Montjoie ! Saint-Denis ! À bas la macronie" au moment de la frapper, ce cri de ralliement de l’extrême droite. Dans cet entretien à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a dénoncé des "faits isolés", commis par "des individus ultraviolents" qui ne doivent pas, selon lui, "prendre possession du débat public". "Je ne voudrais pas que des individus isolés ou des gens qui vont vers les extrêmes puissent, en quelque sorte, faire oublier le reste. Ils ne le méritent pas", a-t-il ajouté, précisant que ce type d'agression ne l'arrêterait pas.

"La colère, quand elle est là, je l'entends. Là, c'était de la bêtise" - Emmanuel Macron

Lors d'échanges avec la foule, dans le centre-ville de Valence, Emmanuel Macron a encore déclaré : "la colère, quand elle est là, je l'entends. Là, c'était de la bêtise".

De son côté, la préfecture de la Drôme a annoncé qu'une plainte serait déposée ce mardi. Deux hommes ont été arrêtés peu après les faits. Âgés de 28 ans et originaires de la Drôme, leurs motivations restent encore inconnues ce mardi soir.