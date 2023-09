Après six ans au palais Bourbon, Fabien Lainé a retrouvé la mairie de Sanguinet

La parenthèse de six ans en tant que député s'est refermée pour Fabien Lainé , réélu maire par le conseil municipal de Sanguinet, le 7 septembre dernier. Suppléant de Geneviève Darrieussecq, il l'a remplacée au Palais Bourbon lorsque celle-ci faisait partie du gouvernement. Depuis son éviction en juillet dernier, l'ex-ministre chargée des personnes handicapées a donc repris sa place dans l'hémicycle. Fabien Lainé se dit "très heureux" de retrouver sa mairie.

"J'avais une forme de frustration. J'étais très fier d'être parlementaire et de remplacer Geneviève, à qui je porte une très grande admiration, mais j'ai été plus longtemps député que maire. J'ai été seulement trois ans maire, avant de devenir député, donc j'avais un goût d'inachevé. C'est pour ça que je retrouve avec tant d'enthousiasme ce poste de maire", explique l'ancien commercial.

Moments difficiles à l'Assemblée durant la crise du Covid-19

De ses six ans au palais Bourbon, Fabien Lainé garde beaucoup de positif. Le "sentiment de faire avancer les choses" dit-il, en particulier sur les questions de défense en tant que membre de la commission de la défense nationale et des forces armées.

Mais il a aussi fallu traverser des moments plus difficiles, notamment lors de la crise du Covid-19. "Je me rappelle ces nuits à l'Assemblée nationale quand il fallait voter le pass sanitaire, avec ces menaces de morts qu'on pouvait recevoir... Ça montrait à quel point il pouvait avoir de la défiance de concitoyens envers ceux qui nous dirigent. Avoir ce décalage avec nos concitoyens m'a souvent rendu mal à l'aise", avoue le maire.

Pas de défiance sur le terrain

En tant qu'ex-député de la majorité et quelques mois seulement après avoir défendu la très contestée réforme des retraites , cette défiance justement il assure ne pas la retrouver sur le terrain, dans sa commune : "Je me suis posé la question en revenant, et on ne me l'a pas du tout fait sentir. Tout le monde sait politiquement où je me situe, il n'y a aucune ambiguïté. Les gens peuvent agréer votre gestion locale et dissocier complètement vos convictions et ce que vous faites au niveau national. Il y a une vraie différence d'appréciation entre les deux.'"

Désormais, Fabien Lainé se concentre uniquement sur les projets dans les cartons à Sanguinet, comme la restructuration du centre-ville, l'ouverture d'une école maternelle toute neuve ou la construction d'un nouveau gymnase.