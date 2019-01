Après Toulouse, Emmanuel Macron dans le Lot ce vendredi

Souillac, France

Après les voeux aux armées présentés ce jeudi à Toulouse-Francazal, le Président de la République est ce vendredi dans le Lot, à Souillac, pour la deuxième étape du grand débat national lancé par le gouvernement pour répondre à la crise de gilets jaunes. Emmanuel Macron, qui était présent à Grand Bourgtheroulde en Normandie mardi pour la première étape, va passer l'après-midi à Souillac, la quatrième ville d'un département à dominante rurale, au cœur des nombreuses préoccupations soulevées par le mouvement des gilets jaunes.

Le programme

Le déroulement de cette deuxième journée du débat national est presque le même que mardi. Le Président sera accompagné par trois ministres : Jacqueline Gourault ministre de la cohésion des territoires, Sébastien Lecornu ministre chargé des collectivités territoriales et Didier Guillaume ministre de l'agriculture. Il est attendu au Palais des Congrès de la commune vers 15 h. Les débats sont censés durer trois heures mais mardi en Normandie, ils avaient duré... plus de sept heures. Ce sont 700 élus qui ont été invités, venus de toute la région Occitanie : des maires, des parlementaires, des élus départementaux et régionaux.

Des souillagais un peu bousculés dans leurs habitudes

La commune de Souillac, 3 751 habitants, va forcément vivre une journée particulière. Le marché du vendredi matin a été annulé, certains commerces ont décidé de fermer leur portes. En revanche les écoles fonctionnement normalement. De nombreux filtrages de sécurité sont prévus, y compris pour les habitants qui devront, s'ils veulent rentrer dans la commune dans l'après-midi, justifier de leur domicile. Une quinzaine de rues vont être interdites à la circulation toute la journée.

Le centre-ville de Souillac, très calme ce jeudi soir avant l'arrivée du Président de la République © Radio France - Vanessa Marguet

Au micro de France Bleu Occitanie, beaucoup d'habitants expriment leur agacement par-rapport aux contraintes liées à ce déplacement présidentiel. Emmanuel Macron était venu à Souillac il y a deux ans en février 2017, en tant que candidat à l'élection présidentielle. Selon nos informations, il avait particulièrement apprécié ce déplacement. Et le Président de la communauté de communes Gilles Liébus, a eu une influence importante pour ce déplacement.

Un rassemblement est annoncé par les CGT et d'autres syndicats vers 11 heures. Quant aux gilets jaunes, aucune action d'envergure n'a été pour l'instant annoncée. Ce jeudi soir, France Bleu Occitanie a rencontré des gilets jaunes sur un rond point à l'entrée de Souillac. Ils savent qu'ils ne pourront pas tenir leur position mais ils promettent "d'être remarqués".

Des gilets jaunes à l'entrée de Souillac, ce jeudi © Radio France - Vanessa Marguet

On ne sait pas où le Président de la République passe la nuit, s'il dort en Occitanie et s'il rentre à L'Élysée avant de revenir ce vendredi.