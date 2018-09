Marseille, France

Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, s'est dit favorable à l'accueil des 58 migrants recueillis par l'Aquarius et qui faisait toujours route vers la capitale provençale ce mardi midi. "Cela ne me gênerait pas, bien sûr", a insisté le maire de Marseille en marge d'une visite consacrée aux travaux de requalification du port antique de Marseille ce mardi.

Marseille "ville de générosité"

"Vous connaissez ma tradition et celle de Marseille. Nous voulons une ville de générosité et de fraternité. Nous voulons une ville d'ouverture et d'accueil" a poursuivi Jean-Claude Gaudin avant de fustiger : "dans cette ville beaucoup de gens préfèrent l'exclusion, la haine et la différenciation. Des gens qui font des bonds quand on parle du vivre-ensemble. Or, moi avec mes amis élus, nous voulons vivre ensemble."

Mais le maire de Marseille a bien expliqué que "c'est l'État qui décide. C'est une décision du préfet qui obéit aux ordres du Premier ministre".