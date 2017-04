Arcachon : Yves Foulon veut être député et garder une main sur la mairie

Le député-maire d'Arcachon Yves Foulon sera de nouveau candidat aux Législatives en juin ce qui l'obligerait à quitter le fauteuil de maire. Mais simple conseiller, il précise qu'il sera présent pour "prendre les décisions".

Daniel Philippon va-t-il hériter d'un rôle totalement honorifique ? L'actuel premier adjoint au maire d'Arcachon pourrait se retrouver propulser sur le fauteuil de maire après les élections législatives des 11 et 18 juin prochain. Dans une 8ème circonscription de la Gironde favorable à la droite, Yves Foulon, député depuis 2012, part largement favori. A tel point que le Parti Socialiste n'a toujours pas investi de candidat, faute de combattants. Hier lundi, le député-maire a annoncé ses intentions face à la règle de non-cumul des mandats qui entre en vigueur et qui l'oblige à choisir entre son poste de maire et sa candidature comme député. On sait qu'Yves Foulon est opposé à cette mesure. Il le confirme dans une lettre envoyée aux habitants d'Arcachon. "Cette disposition, écrit-il, va engendrer une Assemblée composée de députés souvent sans aucune expérience locale et donc éloignés de la réalité du quotidien des Français".

Je continuerai à travailler pour Arcachon comme je le fais actuellement.

Yves Foulon ne fais pas mystère de sa vision de l'avenir politique d'Arcachon. C'est lui continuera à diriger la commune. "Je resterai conseiller municipal de notre ville. Je demanderai au Premier adjoint d'assurer la continuité. Je resterai à ses côtés pour conduire les projets et prendre les décisions". Le rôle dévolu à Daniel Philippon semble clair dans l'esprit d'Yves Foulon. Le chef c'est lui et ce sera encore lui. Ce qui a fait réagir son opposante Annie Bey qui compare le maire d'Arcachon à Christian Estrosi et l'accuse de "détourner la loi".