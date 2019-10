Municipales à Toulouse : Archipel citoyen dévoilera sa tête de liste mi novembre

Toulouse, France

50 hommes et 50 femmes sont sortis du grand vote lancé à la fin de l'été sur la plateforme d'Archipel citoyen. Ce sont ceux qui ont reçu le plus de suffrages des 3000 votants. Une première sélection populaire parmi 147 candidats volontaires et plébiscités.

On y retrouve :

Les verts Antoine Maurice, Michèle Bleuse (conseillers municipaux d'opposition sortants), ou François Simon ancien candidat au Capitole. Les insoumis actuels ou passés Jean-Christophe Sellin, Claire Dujardin. Les socialistes suspendus ou démissionnaires Gisèle Verniol et Romain Cujives. Egalement présents : Odile Maurin la leader de l'association Handisocial, Carole Mare du collectif L214 et l'ancien porte-parole du DAL François Piquemal.

La liste en novembre

Mais ces 100 pré-candidats vont devoir affronter un grand jury le 19 octobre. Un collectif composé de citoyen ou de personnalités plébiscitées mais qui n'ont pas voulu se présenter. 46 ou un peu plus seront sélectionnés. Il s'ajouteront à la dizaine de citoyens tirés au sort.

Maxime Le Texier, un des porte-parole d'Archipel citoyen, annonce que la tête de liste sera désignée mi-novembre. Invité de France Bleu Occitanie cette semaine il insiste sur le fait qu'Archipel veut mettre en place une "démocratie permanente pour donner les moyens aux Toulousains de décider"