Ardèche : 10 heures de travail par semaine en échange du RSA

Le président LR du conseil départemental de l'Ardèche veut mettre les bénéficiaires du RSA au travail. Quelques mois après avoir mis en place une "brigade RSA" (deux agents du département) pour détecter les fraudeurs, Olivier Amrane passe à la vitesse supérieure.

Deux tiers des bénéficiaires devraient être concernés par la mesure

Selon le président du département, un tiers des 6500 ardéchois bénéficiaires du RSA sont trop fragiles pour être concernés par cette mesure. En revanche, le président va demander au deux tiers restant, environ 4000 personnes de donner 10 heures de leur temps par semaine pour travailler dans une entreprise ou dans une association sans recevoir de rémunération. Si ils refusent, le RSA leur sera retiré. Si ils acceptent alors ils recevront en plus de leur RSA une prime ponctuelle de 200 € le premier mois. Le bénéficiaire du RSA et la structure qui l'accueille devront s'engager pour un an.

Pour Olivier Amrane il s'agit de (re) mettre au travail les bénéficiaires du RSA qui sont employables alors que de nombreux chefs d'entreprises de trouvent pas de main d'oeuvre. le président du conseil départemental donne des exemples : ils pourraient travailler dans des associations caritatives ou dans des associations d'aide à la personne qui manquent cruellement de bras.

Ces expériences en milieu professionnel pourraient se transformer en embauche. C'est le souhait d'Olivier Amrane.

Plusieurs barrières à cette mesure

Il y a d'abord une barrière politique. L'exécutif départemental va présenter la délibération lors de l'assemblée plénière du 17 octobre prochain. La majorité du président Amrane est assez courte à un canton près. Il lui faut donc réunir toute majorité pour faire passer cette délibération très clivante.

Il pourrait aussi y avoir une barrière juridique : les conditions d'obtention du RSA sont établies au niveau national. Il n'est pas certain que le président du conseil départemental de l'Ardèche puisse les modifier.