Ardèche : Jean-Claude Flory, maire ( LR ) de Vals-les-Bains, annonce sa démission

Jean-Claude Flory, maire LR de Vals-les-Bains depuis octobre 1993 annonce sa démission dans un communiqué publié sur le site internet de la commune. Agé de 55 ans, l'ancien député, conseiller régional et conseiller général de l'Ardèche se retire de la vie politique pour des raisons de santé. Voici le communiqué que Jean-Claude Flory a publié sur le site de la ville de Vals-les-Bains :

"Après une réflexion partagée avec les membres de ma famille, j’ai décidé de démissionner de mes fonctions de maire et de conseiller municipal de la commune de Vals-les-Bains. Cette décision est fondée sur des raisons de santé, qui m’obligent à alléger ma charge de travail et de responsabilité.Après 29 ans de mandat au service de la commune, il s’agit d’une décision difficile qui s’impose.Je tiens à saluer l’ensemble des membres du conseil municipal de Vals pour leur investissement au service de la commune, de notre territoire et surtout des citoyens qui y vivent.Je tiens à saluer aussi tous les agents municipaux qui œuvrent au quotidien pour la ville, les citoyens, les acteurs économiques et associatifs, qui ont travaillé à nos côtés pour concrétiser les nombreux projets que nous avons réalisés ensemble.Je fais aussi une totale confiance à tous les élus valsois pour poursuivre les projets engagés et prendre de nouvelles initiatives pour l’avenir de Vals.Je retiendrai aussi toujours cette relation humaine de proximité qui s’est instaurée avec les habitants de la commune, ils ont toute ma reconnaissance.Merci à tous pour votre soutien."

Jean-Claude FLORY