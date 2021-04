Ardèche : Laurent Ughetto lance sa campagne pour les élections départementales

Au Pouzin (Ardèche) ce samedi, le président sortant du conseil départemental de l'Ardèche a présenté son programme et ses 68 candidats pour les départementales, qui auront lieu les 20 et 27 juin.

La campagne pour les élections départementales est lancée en Ardèche. Le président sortant du conseil départemental, Laurent Ughetto présentait ce samedi 24 avril son projet et les candidats de sa liste pour le scrutin qui se tiendra les 20 et 27 juin. Autour de lui, les deux députés socialistes Michèle Victory et Hervé Saulignac, Elvire Bosc, co-secrétaire départemental du SNUIPP, Pierre Guichard, conseiller municipal à Tournon, Vincent Auzas, conseiller municipal à Joyeuse, tous candidats sur l'un des 17 cantons ardéchois.

Trente engagements et 80 propositions pour l'Ardèche

Avec la liste "Ardèche, une équipe à vos côtés", Laurent Ughetto veut "continuer les programmes mis en place et donner des perspectives sur les trente prochaines années." Pour y parvenir, il propose trente engagements dans cinq domaines : la santé, l'emploi, les services, le cadre de vie et la démocratie. Le président sortant veut par exemple créer un fonds ruralité de 100 millions d'euros pour aider les communes les plus modestes à investir dans de nouvelles installations. Il ambitionne aussi de déployer d'ici 2025 le très haut-débit partout en Ardèche ou encore "renaturer" 100% des cours des collèges.

Des alliances locales avec d'autres partis de gauche

Laurent Ughetto, socialiste, a décidé de s'allier dans certains cantons avec d'autres formations politiques : le PCF au Pouzin, Europe Écologie Les Verts sur le canton des Cévennes ardéchoises. "J'ai voulu mon équipe à l'image de nos territoires, riche par sa diversité. Elle couvre toute la gauche de l’échiquier politique." Cependant, il n'y a pas d'accord départemental entre ces partis, seulement des accords locaux sur quelques cantons. "Nous avons choisi les meilleurs candidats", indique le directeur de campagne Hervé Saulignac, lui-même candidat sur le canton de Privas.

Malgré le contexte sanitaire, du porte-à-porte et des rencontres sur les marchés

"Le contexte sanitaire est un frein à cette campagne", reconnaît Hervé Saulignac. Mais pas question pour autant que tout se passe en ligne, sur les réseaux sociaux. "Ce serait une grave erreur, car les Ardéchois continuent de vivre, d'aller au marché. Tout en respectant les règles sanitaires, nous irons à leur contact. On se montrera, on sortira, on battra campagne, on labourera le terrain", assure le député. La crainte, c'est aussi que l’abstention soit forte pour lors du scrutin. "Il faut faire confiance à la démocratie, estime Laurent Ughetto. C'est la vitalité de notre pays." "Le conseil départemental, c'est comme les maires : c'est l'échelon de proximité par excellence, rappelle-t-il. Quel que soit notre âge, le département est au côté des Ardéchois. L'idée, c'est de les persuader, les convaincre qu'ils ont intérêt à venir voter pour nous."