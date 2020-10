Ardèche : le député Hervé Saulignac volontaire pour tester un vaccin contre le Covid

Le député ardéchois a fait savoir, ce jeudi, qu'il s'était inscrit sur la plateforme lancée par l'Inserm. L'institut recherche 25.000 volontaires en France pour tester un ou plusieurs des 300 vaccins qui sont en train d'être développés dans le monde. Il s'agit de tester la fiabilité et la sécurité de ces vaccins.

"On vit dans un climat de crainte, de doute et de peur vis à vis du progrès"

Le député socialiste ardéchois s'est porté volontaire car il croit "en la science, au progrès, en la médecine". "On ne peut pas tous souhaiter ardemment un vaccin mais en même temps aller se planquer et laisser la recherche sans volontaire" explique Hervé Saulignac. "Il faut être nombreux à se porter volontaires si on veut arriver à trouver un vaccin".

Un moyen de "battre en brèche ce climat très pesant"

"Moi je fais confiance en la recherche et la science et j'essaye de le prouver modestement à mon niveau en me portant volontaire" explique le député ardéchois. "On est dans une période où toutes les théories complotistes circulent et j'ai déjà entendu ceux qui disent : s'il y a un vaccin je ne suis pas sûr de me faire vacciner et je trouve cela terrible".

Je trouve ça terrible de voir à quel point parmi nos concitoyens il y a de la défiance à l'égard de la recherche

"Il y a une part de risque mais je ne fais pas ça à la légère, si Pasteur n'avait pas pris de risque, il n'aurait jamais rien invité hors aujourd'hui si nous sommes des millions à être en vie c'est aussi grâce à lui" insiste Hervé Saulignac.