Ardèche : mort de l'ancien maire de Saint-jean-de-Muzols et de Tournon-sur-Rhône Jean Pontier

Jean Pontier est mort ce lundi 14 novembre au lendemain de ses 90 ans ( il est né le 13 novembre 1932 à Nîmes ). C'était un homme politique très apprécié en Ardèche. Jean Pontier a été maire de Saint-Jean-de-Muzols entre 1989 et 1997 puis maire de Tournon-sur-Rhône de 2001 à 2008. Il a également été conseiller général du canton de Tournon-sur-Rhône de 2001 à 2008 et député entre 1997 et 2002.

Le ministre ardéchois du travail Olivier Dussopt lui rend hommage ce mardi matin sur son compte Facebook.

Les obsèques de Jean Pontier auront lieu jeudi 17 novembre à 15h en l'Eglise Saint Julien de Tournon-sur-Rhône