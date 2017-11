Ardèche : Olivier Dussopt entre au gouvernement

Le député socialiste de la deuxième circonscription de l'Ardèche a été nommé ce vendredi Secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. Une nomination saluée par ses proches à Annonay ou... au parti socialiste.

Son nom circulait avec insistance... L'Elysée a confirmé les rumeurs.

A 39 ans, Olivier Dussopt entre au gouvernement. Le député socialiste Nouvelle Gauche de la deuxième circonscription de l'Ardèche, ancien maire d'Annonay, est nommé Secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.

Je salue ce choix qui permet, enfin, de diversifier une équipe gouvernementale bien trop parisienne et technocratique - Hervé Saulignac

Olivier Dussopt, benjamin de l'Assemblée Nationale lors de sa première élection en 2007, exerce actuellement son troisième mandat de député. Il est également président de l'Association des Petites Villes de France (APVF).

D'abord proche de Martine Aubry, il a rejoint Manuel Valls dont il était porte-parole pour la campagne de la primaire socialiste. L'ancien premier ministre qui salue son entrée au gouvernement :

Je salue l'entrée de mon ami @olivierdussopt au gouvernement.Il a l'expérience du terrain,le sens de l'Etat et il veut la réussite de la France.Il fait le bon choix. — Manuel Valls (@manuelvalls) November 24, 2017

Dans un communiqué, l'autre député socialiste de l'Ardèche Hervé Saulignac dit respecter le choix de son "ami et compagnon de route depuis plus de 15 ans". "Je salue ce choix qui permet, enfin, de diversifier une équipe gouvernementale bien trop parisienne et technocratique".

De son côté, Antoinette Scherer qui a succédé à Olivier Dussopt comme maire d'Annonay évoque sa "fierté". "Elu de terrain à l'écoute de tous, Olivier Dussopt a su faire reconnaitre les réussites de son travail au-delà des clivages politiques" écrit-elle notamment.

Une première depuis 20 ans en Ardèche

Son arrivée au gouvernement intervient 20 ans après la nomination d'un autre nord-Ardéchois : Jacques Dondoux, ancien maire de Saint-Agrève, qui a été Secrétaire d'Etat au commerce extérieur dans le gouvernement de cohabitation Jospin entre 1997 et 1999.