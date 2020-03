Ardèche : qui sera maire d'Annonay le 22 mars au soir?

La maire sortante, Antoinette Scherer, n'est pas tête de liste pour les élections municipales à Annonay (Ardèche). Cinq candidats sont en lice pour lui succéder. Un débat se tient ce lundi soir entre 18h et 19h sur France Bleu Drôme Ardèche, en partenariat avec le Dauphiné Libéré.

Antoinette Scherer n'est pas tête de liste. Elle était devenue la première femme maire d'Annonay en 2017, quand Olivier Dussopt a été réélu député et qu'il ne pouvait pas cumuler les mandats. Antoinette Scherer ne disparaît pas complètement : elle est en position éligible sur la liste du socialiste Simon Plénet, le président de l'agglomération d'Annonay, qui brigue donc la mairie.

Face à lui, deux visages qu'il connaît bien puisqu'ils sont aussi conseillers municipaux sortants. Denis Neime, Europe Ecologie les Verts, qui avec le Parti Communiste et la France Insoumise, mène une liste présentée sur ses tracts comme "la seule liste de rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes". Marc-Antoine Quenette, chef de file de l'opposition de droite à Annonay et au Département, est membre des Républicains mais sa liste n'est pas officiellement investie.

Christophe Marchisio mène une liste Lutte Ouvrière.

Jérôme Dozance, lui, est le nouveau venu dans la politique à Annonay, patron d'une agence de conseil est communication : il a été un temps En Marche mais est aujourd'hui sans étiquette.

Un débat est organisé ce lundi soir 18h en direct sur France Bleu Drôme Ardèche, en partenariat avec le Dauphiné Libéré.