Législatives : tous les députés sortants réélus en Ardèche

Pas de changement en Ardèche pour ce second tour des élections législatives. Les électeurs du département ont voté pour les hommes qu'ils connaissent, et réélu tous les candidats sortants.

Dans la première circonscription à Privas, Hervé Saulignac pour le PS et soutenu par la Nupes, s'impose face à la candidate RN Céline Porquet avec 60,05 % des suffrages. Mais Hervé Saulignac ne peut guère savourer sa victoire ce dimanche soir, il est positif au covid. Ce qu'il savoure en revanche c'est son score, car il est le mieux élu du département. Le député l'assure "il n'y a pas de triomphalisme" mais ce résultat clair et net le satisfait : " face au rassemblement national il faut éviter la demi-teinte." Hervé Saulignac ajoute : "je suis heureux d'enregistrer plus de 20 points d'écart". Quand à la réélection des trois députés sortants dans le département, le député socialiste y voit non pas une frilosité des électeurs ardéchois face a de nouvelles têtes :"'mais au contraire la capacité qu'ils ont de reconnaitre que quand un député fait bien son travail on le garde!"

A Annonay, le ministre Olivier Dussopt candidat de la majorité Présidentielle Ensemble remporte 58,86 % des voix face au candidat de la Nupes Christophe Goulouzelle sur la deuxième circonscription. Le député ardéchois très soulagé était en larmes ce dimanche soir à l'annonce de sa victoire. Mais sur le papier, cette circonscription bascule elle était socialiste en 2017 et est désormais majorité présidentielle puisqu'Olivier Dussopt a lui même changé d'étiquette entre les deux élections. S'il est confirmé comme ministre, c'est sa suppléante Laurence Heydel Grillere qui siégera à l'assemblé nationale, une suppléante qui est aussi la responsable du parti marconiste en Ardèche.

Dans la Troisième circonscription de l'Ardèche à Aubenas, Fabrice Brun pour Les Républicains a très largement rattrapé son retard du premier tour. Face à la candidate Nupes Florence Pallot, il fait plus que doubler le nombre de ses électeurs entre les deux tours et obtient 57,11% des suffrages. Le député les républicains sortant rassemblait 11.000 voix au premier tour, il passe à 25.000 au second tour. Son analyse sur sa réélection tient en une phrase : "les ardéchois ont fait le choix de l'Ardèche!". Et Fabrice Brun l'avait prédit au soir du premier tour, pour lui ce second tour aurait une dynamique locale contre une dynamique nationale." Les deux candidats (de la circonscription ndlr) progressent, mais _on voit bien que quand les ardéchois sentent que l'Ardèche est menacée et bien les ardéchois se mobilisent_. Je laisse mon adversaire à 6 .000 voix derrière". Pour autant le Républicain sait qu'il n'est pas dans le parti majoritaire à l'assemblée et rajoute : "La ligne est très claire ni alliance ni fusion avec la majorité et on négociera texte par texte avec la majorité pour faire avancer nos idées."A publier