Ardèche : une aire d'accueil des gens du voyage à Lablachère ?

Lablachère, France

Les élus du conseil communautaire Beaume/Drobie ont émis un avis défavorable au projet d'aire de grand passage sur le site envisagé par l'Etat. La préfecture souhaite implanter cette aire d'accueil des gens du voyage aux Sabalettes sur la commune de Lablachère.

Pas d'opposition sur le principe

Les élus du conseil communautaire ne sont pas contre le principe d'une aire de grand passage pour l'accueil des gens du voyage. Ils ont d'ailleurs proposé trois sites sur les communes de Lablachère et Chandolas. Trois sites que l'Etat n'a pas retenus. Le site envisagé par la préfecture cumule les handicaps selon les élus locaux : il n'a pas de voie d'accès, il n'y a pas réseaux d'eau ni d'électricité. Il s'agit d'une ancienne décharge qu'il faudrait dépolluer. De plus ce site avait été rejeté pour la construction d'un collège ; pourquoi aujourd'hui y installer les gens du voyage?

Un serpent de mer

Il avait déjà été question en 2010 de la mise en place d'une aire de grand passage à Lablachère sur le site de l'ancienne carrière. Les élus à l'époque s'y étaient opposés. Et depuis plus rien. L'Ardèche est très en retard sur le sujet puisque presque tous les départements français ont aménagé une aire de grand passage : un parking pour 100 à 200 caravanes avec eau, électricité et toilettes. La Drôme l'a aménagée en 2012 à Valence. La préfecture de l'Ardèche voudrait aujourd'hui faire avancer ce dossier qui traîne depuis trop longtemps à ces yeux. Il s'agit juste que le département se mette en conformité avec la loi.