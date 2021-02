Ardennes : la CFDT poursuit la CGT pour menaces de violences, la CGT nie

La CFDT des Ardennes a déposé plainte pour des menaces de violences à l'encontre de la CGT des Ardennes. Les faits se seraient déroulés le jeudi 4 février dernier, dans la cour de la Bourse du travail de Charleville-Mézières où siègent les unions départementales des deux syndicats, à l'issue d'une manifestation à laquelle la CGT prenait part, la CFDT non.

Dominique Toussaint, secrétaire de la CFDT Grand-Est rapporte une opération "particulièrement agressive", "qui a duré 45 minutes" : "une quinzaine de militants CGT ont _essayé de s'introduire de force dans les locaux de la CFDT_. Le secrétaire de l'Union départementale de la CFDT s'est mis à la fenêtre pour tenter de dialoguer. Et là, il y a eu des insultes, des menaces du type "on te connaît et on te fera la peau"".

La CFDT Grand-Est demande aux instances de la CGT de "condamner ces violences".

Parole contre parole

De son côté, Mélanie Martinet, secrétaire départmentale de la CGT des Ardennes réfute les accusations. "La CFDT Ardennes a travesti la réalité des évènements", estime-t-elle.

Mélanie Martinet,secrétaire de la CGT des Ardennes © Radio France - Alexandre Blanc

Présente dans les locaux de la CGT, elle explique avoir été appelée par des militants sur le parking et décrit une toute autre scène : "Il y avait effectivement trois camarades sous la fenêtre de la CFDT où le secrétaire de la CFDT brandissait un manche de pioche et menaçait les camarades", raconte Mélanie Martinet.

Le bureau départemental de la CGT se réunit vendredi et décidera d'éventuellement porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse.