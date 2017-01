Ardennes : la visite de François Hollande est "utile", selon le député Christophe Léonard

Christophe Léonard, député socialiste frondeur des Ardennes, salue la venue ce jeudi de François Hollande dans le département, même s'il maintient ses désaccords avec la politique menée ces 5 dernières années en France.

Le député socialiste Christophe Léonard, qui s'est opposé à certaines réformes emblématiques de François Hollande, salue malgré tout la venue du chef de l'Etat ce jeudi dans les Ardennes. "Le déplacement du président de la République est un déplacement utile pour notre département" a estimé Christophe Léonard sur France Bleu Champagne-Ardenne.

François Hollande doit visiter plusieurs usines dans les Ardennes. "C'est le made in Ardennes, le savoir-faire, l'excellence des salariés ardennais" que le président de la République vient défendre, estime Christophe Léonard.

Député socialiste frondeur, Christophe Léonard s'est pourtant opposé à la réforme des retraites, à la loi travail et, notamment, au CICE, le crédit impôt compétitivité emploi. "On a donné beaucoup d'argent à des entreprises qui n'en n'avaient pas besoin et sans doute insuffisamment à des entreprises comme celle qui constituent le tissu industriel des Ardennes qui en avaient beaucoup besoin" estime Christophe Léonard. Il soutient Arnaud Montebourg dans le cadre de la primaire à gauche.