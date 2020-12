Ardennes : plan collèges, voies vertes, aides sportives... les orientations du département en 2021

Le conseil départemental des Ardennes a débattu de ses orientations budgétaires pour 2021 ce vendredi 4 décembre 2020. Plus de 42 millions d'euros d'investissements sont prévus.

Avant le vote du budget primitif 2021 prévu le 18 décembre, les conseillers départementaux des Ardennes se sont réunis en visio-conférence ce vendredi 4 décembre 2020 pour débattre des orientations budgétaires.

Sur un budget prévu à 328 millions d'euros, plus de 42 millions seront consacrés aux investissements.

Le plan collège entre dans sa phase active

Sur la table depuis 2006, le plan collège vise à regrouper certains collèges. Les dernières concertations tablaient sur la fermeture de 8 établissements et la construction de 3 autres.

C'est par deux nouveaux collèges que le plan entre dans sa phase active. 200 000 euros sont prévus pour les études du futur collège qui regroupera ceux de Bogny-sur-Meuse et de Monthermé et pour celui de la Ronde-Couture, à Charleville-Mézières qui accueillera les élèves des collèges Léo-Lagrange et Salengro. Ces nouveaux bâtiments ne seront pas opérationnels avant la rentrée 2023.

Les discussions pour les prochains arbitrages se poursuivent. La commission éducation doit mener la concertation avec les élus locaux, parents d'élèves, professeurs avant de rendre ses propositions.

Une chose est sûre : le Conseil départemental n'ira pas où on ne nous attend pas - Noël Bourgeois, président du conseil départemental des Ardennes

Les dernières concertations sur le plan collège avaient provoqué des manifestations de parents, d'enseignants et d'élus en octobre 2019 et mars 2020

Des chantiers qui avancent

Plusieurs chantiers doivent démarrer en 2021 :

Démarrage des travaux de la nouvelle voie verte Sud-Ardennes , un itinéraire cyclable de 110 km le long des canaux des Ardennes de l'Aisne et de Vouziers. Ouverture prévue en 2023.

, un itinéraire cyclable de 110 km le long des canaux des Ardennes de l'Aisne et de Vouziers. Ouverture prévue en 2023. Une nouvelle maison des solidarités sortira de terre à Bogny-sur-Meuse

sortira de terre à Une deuxième légumerie (après celle de Sedan) doit voir le jour dans le sud des Ardennes. Ce sera peut-être à Attigny. Une légumerie est un endroit où l'on prépare des légumes frais et locaux pour les écoles et collèges du secteur.

La prolongation de la voie verte Transardenne le long de la Meuse sera achevée en 2021, avec l'ouverture d'un dernier tronçon au sud, dans le secteur de Mouzon, jusqu'à la frontière du département de la Meuse.

Des projets qui avancent sur le papier

Hormis la construction de deux nouveaux collèges à Charleville-Mézières et Bogny-sur-Meuse/Monthermé, plusieurs études seront lancées en 2021 :

Pour démolir et reconstruire la base de loisirs du lac de Bairon, qui est vétuste et n'est plus aux normes.

qui est vétuste et n'est plus aux normes. Pour déménager les archives départementales , tandis que le bâtiment actuel doit achever sa rénovation en 2021

, tandis que le bâtiment actuel doit achever sa rénovation en 2021 Des compléments d'études pour rénover le pont des Américains à Givet, qui présente des signes de vieillissement et mérite d'être consolidé.

Un contexte budgétaire de plus en plus contraint

En 2021, les départements seront privés du dernier levier fiscal qui leur restait, la taxe sur le foncier bâti. La perte de cette recette sera compensée par une dotation de l'Etat prélevée sur la perception de la TVA.

En 2020, 8 millions d'euros auront été dépensés pour faire face au coronavirus. Pour épauler les clubs sportifs qui perdent des adhérents, le Conseil départemental compte prendre en charge une partie du prix des licences pour les enfants de moins de 12 ans.

Avec les conséquences économiques des confinements, l'exécutif départemental s'attend à un afflux supplémentaire de bénéficiaires des minimas sociaux. Le budget 2021 prévoit 68 millions d'euros pour le versement du RSA (en augmentation de 3 millions d'euros).

Le conseil départemental des Ardennes s'est porté candidat pour bénéficier de la recentralisation du RSA, comme pourra le faire la Seine Saint Denis. L'Etat reprendrait alors la main sur le versement des allocations. Mais cela ne devrait pas être possible avant 2022. Et pas à n'importe quelles conditions. Noël Bourgeois, le président du Conseil départemental des Ardennes souhaite que les agents continuent à assurer le suivi des bénéficiaires localement.