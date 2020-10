Le maire d'Argentan prend un arrêté pour maintenir les commerces non-alimentaires ouverts

C'est un maire de plus qui brave l'interdiction d'ouverture des commerces jugés "non essentiels" dans le cadre du reconfinement : le maire d'Argentan dans l'Orne a pris un arrêté municipal ce vendredi stipulant que "les commerces non-alimentaires du centre-ville sont autorisés à rester ouverts (...) jusqu'à ce que l'égalité de traitement entre les commerces soit rétablie".

Frédéric Leveillé justifie cet arrêté par la nécessité de "faire vivre notre territoire", alors que les rayons non-alimentaires et non-essentiels des supermarchés et hypermarchés sont toujours accessibles.

Les élus normands se mobilisent

Le maire de Barneville-Carteret dans la Manche a également pris un arrêté similaire. Plusieurs élus normands montent par ailleurs au créneau pour exiger un équilibre entre commerce de centre-ville et grandes surfaces, y compris dans la majorité gouvernementale.

Les députés La République en Marche du Calvados, Christophe Blanchet et Bertrand Bouyx, ainsi que ceux de la Manche, Stéphane Travert et Bertrand Sorre, ont écrit au Premier ministre en ce sens. Initiaitive similaire des maires d'Alençon et de Lisieux : Sébastien Leclerc, "supplie"Jean Castex de revenir sur sa décision. "N'attendez pas d'être mis au pied du mur, par _une fronde que nous sentons naître sur le terrain_, de commerçants qui ne vont pas tarder à se coordonner pour braver vos interdits", écrit-il.

Le maire de Caen, Joël Bruneau, explique de son côté avoir "demandé au préfet du Calvados et au Premier ministre, en lien avec mes collègues maires, de _revoir la liste des commerces essentiels_".