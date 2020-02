Municipales : à Argenton-sur-Creuse, Ludovic Livernette se présente face au maire sortant

Comme en 2014, Ludovic Livernette est candidat à la mairie d'Argenton-sur-Creuse. Il mène la liste "Argenton, vivement demain" et sera opposé au maire sortant Vincent Millan.

Argenton-sur-Creuse, France

C'est désormais officiel : Ludovic Livernette est candidat pour devenir maire d'Argenton-sur-Creuse. Il est tête de liste pour "Argenton, vivement demain", dont les noms sont progressivement dévoilés sur les réseaux sociaux. Ludovic Livernette est pour l'instant le seul candidat face au maire sortant Vincent Millan, qui lui aussi a dévoilé sa liste.

On se dirige donc vers un nouveau duel entre Vincent Millan et Ludovic Livernette. Aux précédentes élections municipales en 2014, Vincent Millan l'avait emporté au second tour avec 51,17% des voix.