Armand de Malherbe, ancien maire de Marçon et ancien conseiller général du sud Sarthe, est décédé

Marçon, France

C'est le sénateur LR de la Sarthe Louis-Jean de Nicolaÿ qui le fait savoir via Twitter : Armand de Malherbe, qui fut maire de Marçon pendant plus de 40 ans et conseiller général, est décédé à l'âge de 93 ans. "C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris le décès d’Armand de Malherbe qui a été pour notre sud Sarthe un grand défenseur et soutien a la réputation du Jasnieres et du Coteau du Loir", écrit Louis-Jean de Nicolaÿ.

La médaille de Juste parmi les nations en 2014

Maire de Marçon de 1956 à 2001, ainsi que conseiller général pendant 20 ans, Armand de Malherbe, ancien publicitaire, est le grand-père de la journaliste de BFMtv Apolline de Malherbe. Le 7 septembre 2014, il avait reçu pour sa mère Maria-Dolorès la médaille de Juste parmi les nations octroyée par le comité Yad Vashem : pendant la guerre, la famille a sauvé la vie de Didier Lazard, alors âgé de 32 ans, en le cachant de l'occupant pendant 18 mois. Armand de Malherbe avait alors 18 ans.

C'est aussi à Armand de Malherbe que l'on doit la construction de la cantine Le Corbusier de Marçon, dans les années 60.