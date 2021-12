La commune d'Arnage lance son premier budget participatif, les idées des ados sont les bienvenues

C'était l'une des promesses de campagne du socialiste Thierry Cozic, devenu entre-temps sénateur de la Sarthe. La maire actuelle d'Arnage, Eve Sans, a donc mis à exécution cette idée. Tous les habitants de plus de 11 ans - à l'exception des élus - pourront proposer leurs idées.

Avant de se lancer, la commune de 5.600 habitants a étudié les budgets participatifs lancés par d'autres villes sarthoises de taille équivalente, des exemples jugés concluants par Karen Lemeunier, adjointe au maire d'Arnage en charge de la démocratie locale : "Ce qu'on a pu constaté quand on a fait des études sur ce qu'il se faisait c'est que les gens s'impliquaient beaucoup dans ces projets qui avaient attrait à quelque chose de commun." L'élue cite ainsi l'exemple de Mulsanne où le budget participatif a débouché sur la construction d'un city park avec des rampes où les jeunes peuvent se dépenser ensemble en faisant du skate ou de la trottinette.

La mairie d'Arnage compte impliquer les habitants de A à Z

Les idées proposées ne doivent pas dépasser 25.000 euros, sauf si le projet est échelonné sur plusieurs années. Cela doit aussi entrer dans les compétences municipales. "Une piscine olympique ce n'est pas possible" explique Karen Lemeunier. Ensuite le projet doit œuvrer pour le bien commun, par exemple des parterres de fleurs pour l'ensemble de la ville, pas seulement pour sa rue.

"Ce qui nous importe, c'est la co-construction"

Autre point important : la mairie d'Arnage compte impliquer les habitants de A à Z. "Ce qui nous importe surtout, c'est la co-construction, c'est-à-dire de pouvoir impliquer les citoyens dont les projets seront retenus. C'est pas simplement "je dépose mon idée, non, je m'investis jusqu'au bout" insiste l'adjointe au maire. La première étape démarrera avec la soumission des idées sur le site d'Arnage ou via un formulaire papier entre le 14 janvier et le 28 février 2022. Le vote de la population ce sera du 21 mai au 30 juin. La réalisation débutera fin 2022.

Faire participer les jeunes pour inspirer les adultes

La mairie a décidé d'abaisser l'âge de participation à 11 ans. "On s'est aperçu, notamment avec le conseil municipal jeunes, d'une vraie implication de jeunes citoyens sur la commune qui sont force de proposition. Par exemple l'embellissement de la commune via la création de potagers et de parterres de fleurs fait partie de leurs projets. Plus de poubelles qui mènent dans la commune aussi ; et de mettre à l'honneur aussi différents jeux pour les jeunes." L'élue défend l'intérêt d'idées inspirées par la vision de la commune à hauteur d'enfant et ajoute : "Aujourd'hui, je pense que c'est important de les impliquer parce que les jeunes sont l'avenir de demain. On compte sur eux pour pérenniser nos actions ou en tant qu'élus." Les projets peuvent être proposés par une personne seule, ou en groupe. En proposant aux enfants de plus de 11 ans de participer, la mairie Arnage espère ainsi varier les approches mais aussi, à travers les jeunes, inspirer aussi les adultes de leur entourage.