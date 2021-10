Arnaud Bord (PS) : "il faut immédiatement baisser les taxes sur les carburants"

Arnaud Bord, secrétaire fédéral du Parti Socialiste du Gard invité de France Bleu Gard Lozère

A peine désigné secrétaire fédéral du PS gardois, Arnaud Bord a pour ambition de soutenir la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo, à la peine dans les sondages.

Le pouvoir d'achat au centre des préoccupations des français.

Selon Arnaud Bord "avant l'été la santé et la sécurité étaient au centre des préoccupations des français, mais aujourd'hui c' est le pouvoir d'achat qui a pris le dessus. On s'en rend compte avec la hausse des tarifs de l'énergie, mais pas seulement" estime le secrétaire fédéral du Parti Socialiste gardois, pour qui " les prix augmentent aussi dans l'alimentation, et sur les produits de première nécessité". Les français, dit-il "ont peur du déclassement, et le PS dans son programme s'empare largement de cette problématique".

Le Parti Socialiste demande une baisse des taxes

"En matière d'énergie" souligne Arnaud Bord "les produits pétroliers sont taxés à hauteur de 60 %. Un vrai engagement de l'état serait de baisser les taxes immédiatement, le temps de revenir à des tarifs plus acceptables".

Le numéro 1 du PS gardois évoque aussi dans notre entretien vidéo la récente venue à Nîmes d'Eric Zemmour, ou encore le difficile démarrage de la campagne d'Anne Hidalgo, ainsi que la candidature concurrente de Yannick Jadot d'Europe Ecologie Les verts.