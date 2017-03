"Nicolas Dupont-Aignan se bat pour des idées" : Arnaud Clément, responsable de Debout la France dans l'Indre

Arnaud Clément, le secrétaire départemental de "Debout la France" dans l'Indre, était notre invité ce mercredi matin sur France bleu Berry.

A 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan recueille plus de 500 parrainages. Pour en parler, Arnaud Clément, le secrétaire départemental de "Debout la France" dans l'Indre, était notre invité ce mercredi sur France bleu Berry.

Entre François Fillon et Marine Le Pen

La mise en examen de François Fillon et la convocation devant les juges de Marine Le Pen est-elle bénéfique pour le candidat de "Debout la France" ? : "Je ne pense pas, répond Arnaud Clément. Je ne pense pas qu'il mise sur ce genre de choses. Ce que je vois surtout c'est que c'est profondément triste pour notre démocratie. Nous avons manifestement des candidats qui ont des affaires plus importantes à régler que les problèmes des français, je pense qu'ils devraient d'abord s'occuper de leurs propres affaires et de leurs propres ennuis judiciaires avant de se présenter aux suffrages des électeurs. "

Nicolas Dupont-Aignan et l'Union européenne

"ll souhaite qu'il y ait des coopérations. Depuis vingt ans, on a une Union européenne qui est en panne, on nous avait promis beaucoup de choses avec la mise en place de l'euro et finalement on a eu droit qu'au chômage : tout le monde peut le constater. Aujourd'hui on veut revenir à une Europe qui a marché : l'Europe des coopérations entre Etats, l'Europe d'Airbus par exemple. Vous savez l'Europe c'est un peu comme un immeuble : vous souhaitez que le syndic s'occupe des parties communes mais pas de ce qui se passe dans votre appartement : l'Union européenne doit fonctionner de la même manière."

1,79 % des suffrages en 2012

Après avoir rassemblé 1,79 % des suffrages en 2012, pourquoi Nicolas Dupont-Aignan se relance-t-il ? "C'est quelqu'un qui se bat pour des idées. C'est quelqu'un qui croit en un certain nombre de valeurs et qui souhaite les proposer aux français. Mais bon, malheureusement, on voit bien qu'il n'est pas forcément invité et audible par l'ensemble des français : je pense notamment à TF1 qui ne l'invite pas au débat le 20 mars. Si il avait le même temps médiatique qu'Emmanuel Macron par exemple, je peux vous garantir que les français l'entendraient et l'écouteraient d'avantage."

Lutte contre la désertification médicale

"Nicolas Dupont-Aignan souhaite augmenter d'un tiers le Numerus clausus : on aurait 10 000 praticiens par an en plus. Ensuite, il faut permettre aux médecins de s'établir dans les déserts médicaux. En les incitant avec une augmentation des revenus avec une baisse des cotisations de l'Urssaf, en renforçant l'installation de maisons pluridisciplinaires de santé : on a pris un peu de retard à Châteauroux mais il faut véritablement inciter les communes à se lancer sur ce chemin et systématiser les consultations de généralistes, spécialistes des zones bien dotées vers les zones sous-médicalisées comme la nôtre : les praticiens viendront vers la population. Ça permettra de faire des économies par exemple de frais d'ambulances qui représentent quand même 3 milliards d'euros par an."

