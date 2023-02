Arnaud Lécuyer, président de Dinan Agglo, ne veut pas du site des Mottais pour le futur hôpital territorial

C'est un dossier qui patine et qui crispe les élus en Bretagne. Le lieu d'implantation du futur hôpital territorial de Saint-Malo/Dinan. Des pistes sont évoquées, mais elles ne conviennent pas à tous. On fait le point avec Arnaud Lécuyer, le président de Dinan Agglo, également maire de Saint-Pôtan, dans les Côtes-d'Armor.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Pour l'instant, c'est le site des Mottais à Saint-Malo qui serait retenu pour le futur hôpital. Un emplacement qui ne vous convient pas ? Avec les élus du pays de Dinan, vous avez voté à l'unanimité contre. Expliquez nous pourquoi ?

Arnaud Lécuyer : Au-delà de l'emplacement, qu'est-ce que l'on recherche pour un hôpital ? C'est avant tout un accès aux soins pour la population. Et aujourd'hui, l'emplacement tel qu'il est privilégié à Saint-Malo, sur le site des Mottais, ne convient pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté du fameux rond-point de la Madeleine qui est saturé le matin, le soir et quasiment tout l'été. Donc, on veut nous mettre un hôpital et un plateau technique à cet endroit-là. C'est inacceptable pour les habitants du territoire de Dinan agglomération. Ce sont plus de 100 000 habitants qui ont le droit, eux aussi, un accès aux soins.

C'est trop loin et pas assez accessible dites-vous.

Pour la population du territoire de Dinan agglomération, il y a deux éléments. On a aussi un hôpital à Dinan et on doit le conforter dans le projet qui est en cours. Donc ça, c'est une première bataille. Et la deuxième, c'est de rendre accessible ce plateau technique où une partie des soins sont effectués. Or aujourd'hui, quand vous partez de Broons, qui est sur le territoire de Dinan agglomération, si ce matin, vous faites l'exercice, vous allez de Broons au Mottais, vous mettez plus de 50 minutes pour avoir accès à ce site des Mottais.

Vous craignez que l'hôpital de Dinan soit menacé ?

L'hôpital de Dinan n'est pas en péril. Ce qui est en péril, c'est l'accès aux soins. Quand vous devez faire plus de 50 minutes pour avoir accès à un certain nombre de soins, c'est trop long. Il y aura des soins qui seront toujours effectués à Dinan. Mais certains seront à Saint-Malo, et quand ces soins sont éloignés à plus de 50 minutes car il y aura des bouchons à l'aller, au retour, c'est gênant. C'est une voie, la RD 137, qui est saturée, ce n'est pas acceptable.

Le maire de Miniac-Morvan, Olivier Compain, propose d'installer ce futur hôpital sur sa commune, à peu près à mi-distance entre Saint-Malo et Dinan. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ?

Ce site est dans la liste des sites potentiels, mais il y avait aussi la zone Atalante autour de Saint-Jouan-des-Guérets. Il y a plusieurs sites finalement qui pourraient accueillir cet hôpital. La question, c'est celle de l'accessibilité non seulement pour le territoire de Dinan agglomération, mais j'imagine que côté Saint-Malo agglomération, il y a aussi cette question de l'accessibilité. Avec les collègues élus, nous serons vigilants. Moi, ce que je défends, c'est une accessibilité des soins pour tous et y compris pour les habitants du territoire de Dinan agglomération. Et sur ce sujet, ce que je vais proposer, c'est de faire une réunion avec l'Agence régionale de santé, qui est décisionnaire dans ce dossier, avec les élus de Dinan agglomération et les élus du pays de Saint-Malo pour que l'on trouve une solution pour répondre à cette notion essentielle d'accès aux soins.

Le dossier de ce nouvel hôpital commence à dater. Certains élus bretons craignent qu'à force d'opposition, l'Etat s'en désengage. C'est aussi une de vos craintes ? Est-ce qu'il y a un dialogue encore avec l'ARS Bretagne ?

Moi, je suis un élu responsable, c'est-à-dire que je m'occupe à la fois de l'accès aux soins pour la population que je représente, mais je sais aussi que quand on met 350 à 400 millions d'euros d'argent public dans un projet, il faut bien les utiliser. Aujourd'hui, pour bien l'utiliser, il y a le projet médical. Mais il y a également cette localisation. Je suis peut-être moins qualifié pour parler du projet médical. Mais par contre, pour ce qui est de l'accès aux soins et de l'aménagement du territoire, là les élus doivent être autour de la table. Et très clairement, c'est un coup de Trafalgar qu'on nous a fait en disant que le site avait déjà été choisi et qu'il était quasiment acté. Et ça, ce n'est pas acceptable. Cela ne correspond pas du tout à ce que l'on s'est dit depuis un certain nombre d'années. Le site des Mottais était sur la table, mais il n'avait jamais été posé comme étant le site choisi, défini. Parce que ce site-là, il éloigne les habitants du territoire de Dinan agglomération de cet accès aux soins.