Arnaud Leroy, porte-parole d'Emmanuel Macron : "Je ne serai pas candidat sur le Bassin d'Arcachon"

Député des Français de l'étranger (ex-PS) basé à Biganos sur le Bassin d'Arcachon, Arnaud Leroy a tenu le rôle de porte-parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Sur France Bleu Gironde, il annonce ce dimanche qu'il ne se présentera pas aux législatives.

France Bleu Gironde : Vous vous êtes engagé très tôt aux côtés d'Emmanuel Macron, comment accueillez-vous cette victoire ?

Arnaud Leroy : Cette aventure a un caractère très collectif. On a contribué à la construction du programme puis à la campagne. Toutes les personnes de droite, de gauche, du centre, écologistes, radicaux, société civile qui lui ont fait confiance très tôt ont le résultat de leurs efforts. Car ce n'était pas simple, il y a un an, de faire quelque chose à côté des partis traditionnels, de cette classe politique sclérosée.Donc on est ravis même si certains chiffres interpellent, comme l'abstention et le vote blanc. Il faut raccommoder ces France car le vote de ce second tour, c'est le vote des optimistes, de ceux qui ne sont pas résignés, qui veulent encore croire à l'avenir de notre pays. On se met d'ores et déjà au travail pour être prêts et notamment pour les législatives.

Faire vivre le mouvement "En marche !" au niveau national, c'est un rôle qui me plairait bien.

Vous serez candidat sur le Bassin d'Arcachon pour ces législatives ?

Moi je ne serai pas candidat sur le Bassin d'Arcachon. Je donnerai ma force pour que l'on puisse gagner. Je pense être utile aussi au niveau national au président. Il faudra animer la campagne et je le ferai au niveau national. On peut faire vivre ses idées sans se présenter obligatoirement. Aujourd'hui "En marche !" est devenu de facto le parti le plus important de France. Il faut le faire vivre, le structurer. Moi, c'est un rôle qui me plairait bien.

Cette nouvelle campagne n'est pas gagnée d'avance ?

Non, c'est pour cela que l'on réexpliquera notre projet à la différence des autres comme le PS ou Les Républicains qui revoient leur projet de fond en comble. Ça ne participe pas de la crédibilité de la parole publique. François Fillon nous a par exemple expliqué que son projet était essentiel et aujourd'hui l'équipe autour de François Baroin nous explique qu'l faut réduire la copie. Tout ça ne fait pas très sérieux, j'espère que les Français s'en rendront compte.