Arnaud Montebourg, en campagne à Caen, au chevet des bureaux de Poste

Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle, est en campagne dans la Manche et le Calvados. Invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin, il a refusé la main tendue de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Il plaide aussi pour une réorganisation de La Poste.

Arnaud Montebourg est en campagne, ce vendredi et samedi, dans la Manche et le Calvados. L'ancien ministre de François Hollande est candidat à la prochaine élection présidentielle. Il va exposer auprès des Normands ses idées et ses projets dans le cadre de la "remontada" de la France, son slogan de campagne. Arnaud Montebourg était l'invité de France Bleu Normandie.

Montebourg repousse la main tendue de Jean-Luc Mélenchon

Ce jeudi, sur France Info, Alexis Corbière, le député (LFI) et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, a tendu la main à Arnaud Montebourg pour s'allier avec le communiste Fabien Roussel, derrière son candidat insoumis. Une proposition balayée de la main par l'intéressé ce matin sur France Bleu Normandie. "Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas l'emporter. Et c'est la raison de ma candidature. Si je pensais qu'il le pouvait, il y a longtemps que je l'aurais soutenu, a déclaré l'ancien ministre du redressement productif. Et donc, c'est la raison pour laquelle je propose une autre solution au pays que les excès de Jean-Luc Mélenchon et sa radicalité qui fait fuir d'ailleurs les Français."

Anne Hidalgo la candidate du Parti Socialiste

Ancien membre du PS, Arnaud Montebourg a souhaité "bonne chance" à Anne Hidalgo investie jeudi soir par les militants du Parti Socialiste. "Je ne suis pas, moi, rattaché au Parti Socialiste. C'est une candidature libre et indépendante d'orientation républicaine et sociale. Pendant 20 ans, j'ai défendu au sein du PS, sans être entendu, un certain nombre de propositions, d'idées de projets. Et à la faveur, si j'ose dire, de la crise pandémique, elles sont devenues majoritaires. Tout le monde s'est mis à dire qu'il faut faire le made in France, la mondialisation va continuer, l'Union européenne ne fait pas son travail, il faut la restructurer. Ma candidature prend en charge ces propositions là que personne d'ailleurs ne porte vraiment aujourd'hui. C'est pour cela que je suis candidat."

Arnaud Montebourg au chevet des bureaux de postes qui ferment

En campagne dans la Manche et dans le Calvados, Arnaud Montebourg se rendra notamment à Caen ce vendredi après-midi auprès de ceux qui se mobilisent contre la fermeture du bureau de poste du quartier du Calvaire-Saint-Pierre. "Quand j'étais au gouvernement, j'ai dit au patron de La Poste : il faut garder les 11.000 points de contact, c'est une ressource, a réagit le candidat Montebourg. Vous ne pouvez pas fermer La Poste. Puis après, quand mon successeur est arrivé, un certain Emmanuel Macron, les fermetures ont recommencé. On peut avoir une stratégie comme les Hollandais, je crois, qui ont décidé de supprimer la Poste. Il y a plus de bureaux. Nous, je pense que nous avons un intérêt, c'est de conserver le lien de contact de ce service public et d'apporter des nouveaux services. Bien sûr, le courrier baisse, nous le savons puisque nous utilisons tous les jours les mails ou les SMS pour envoyer des messages. Néanmoins, il y a d'autres services à rendre à la population, donc la restructuration de La Poste est un projet qu'il faut porter."

Les sondages sur la Présidentielle

Dans les sondages, l'ancien ministre de l'industrie est crédité de 2 à 4% des intentions de vote pour la Présidentielle, selon les enquêtes d'opinion. Cela n'inquiète pas Arnaud Montebourg. "Écoutez les sondages, c'est normal, on commence. D'ailleurs, il y en a qui ont commencé beaucoup plus bas que moi et qui ont réussi. Il faut d'abord mener le débat, faire des propositions. Les Français sont à l'écoute des projets, beaucoup plus à l'écoute des projets que la dernière fois et beaucoup plus attentifs à l'avenir. Parce que nous sommes à un moment très difficile pour notre pays, qui est quand même dans une situation délicate sur le plan économique et social. Et les questions de pouvoir d'achat sont les questions centrales de cette campagne. Je propose une remontée, une remontada si je peux dire. C'est plus qu'un slogan, c'est un projet ambitieux. Ça, c'est quand on est cloué au sol. On a 45 minutes pour remonter et on ne peut le faire qu'avec les ressources dont on dispose dans l'équipe. C'est un peu ce qui nous arrive en France. Donc, remonter les salaires dans un pays où 56% des Français considèrent qu'ils se sont appauvris en cinq ans, 36% des Français déclarent des difficultés financières. Vous en avez 20%, selon une enquête du Secours populaire, qui disent qu'ils sont obligés de sauter des repas. Et vous avez le gaz qui a augmenté de 36% en trois mois." Des thèmes qui seront portés par Arnaud Montebourg dans cette campagne.