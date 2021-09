Arnaud Montebourg candidat à la présidentielle parce que le " pays est plaqué à terre, cloué au sol"

Un candidat à la présidentielle invité de France Bleu Occitanie. En campagne en Haute-Garonne, Arnaud Montebourg explique pourquoi il est candidat.

Pourquoi vous voulez être président de la République ?

Nous avons un pays qui est plaqué à terre, cloué au sol et franchement. Ayant quitté la politique professionnelle, devenu entrepreneur, je m'en rends compte. Si je suis sorti de mes ruches, comme me disent certains, puisque j'étais parti faire du miel, planter des amandiers dans le midi, faire de la glace avec des éleveurs laitiers, c'est parce que je pense que maintenant, nous sommes en danger. Le pays est sur une ligne d'effacement d'affaissement avec un appauvrissement assez général des Français. Et je vois que mes idées, celles que j'ai défendues depuis vingt ans, sont devenues majoritaires.

Alors, est ce que vous êtes capable, justement, de redresser le pays? Comment vous allez sauver les emplois industriels en France ?

Nous allons reconstruire les fleurons perdus et détruits par le macronisme : Alstom, Alcatel, Lafarge, Suez, maintenant le nouveau Engie. En revanche, ils ont raté le démantèlement d'EDF à la demande de la Commission européenne. Mais rassurez-vous, ça va venir après les élections.

Donc, on a faire à des gens qui ont laissé vendre et couper en pièces détachées l'ensemble de notre industrie. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est le contraire, c'est à dire remonter des fleurons perdus, par exemple un nouvel Pechiney dans l'aluminium pour parler des fonderies. L'ensemble des patrons de l'aluminium, mais aussi les syndicats qui disent oui. Il faut refaire un fleuron mondial parce qu'on a encore les capacités de le faire.

Nous avons chez nous la fonderie la SAM en Aveyron, qui travaille essentiellement pour Renault et qui ne trouve aucun repreneur solide. Le seul, visiblement, c'est un Espagnol. Est ce qu'il faut laisser les Espagnols prendre la main sur nos entreprises?

Je ne sais pas si les Espagnols prennent la main sur nos entreprises. Là, à l'évidence, il n'y a personne qui veut reprendre. On a le même problème dans le nord de la France, dans le Poitou, où toutes les fonderies tombent les unes après les autres parce que l'automobile aujourd'hui ne donne plus suffisamment d'ordre. Mais il y a aussi des phénomènes de délocalisation. Aujourd'hui, nos donneurs d'ordres Renault et PSA continuent les délocalisations. Et il n'y a pas un mot du gouvernement par rapport à cela. Et ce sont des entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires, nous, contribuables français. Donc là, il y a un équilibre à trouver.

Emmanuel Macron annonce un plan de relance de 100 milliards. Vous allez proposer vous encore plus? C'est la surenchère?

Je pense que ça ne marche pas. Les plans de relance , on en est au troisième. Nous allons devoir faire travailler ensemble l'Etat avec les industriels.

Aujourd'hui, les industriels ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas les moyens et ne sont pas soutenus par les banques qui ne peuvent pas aujourd'hui augmenter la relocalisation sur le territoire. L'Etat lui-même, ne peut pas le faire seul. Il ne sait pas le faire. En revanche, il va falloir inventer un système qui fonctionne. Exemple nous importons 10 milliards de médicaments qui servent à l'endormissement dans les hôpitaux. On ne les produit plus en France, on les importe. Est-ce qu’in pourrait dire à la commande publique des hôpitaux : « Vous n'achetez plus en Chine, achetez en France ». Et les usines, on va les mettre dans les endroits où on les a perdus. Il y a beaucoup de départements ruraux en Occitanie qui ont été frappés par ça.

Arnaud Montebourg, avec l'aéronautique qui reprend un petit peu des couleurs, les salariés, les sous-traitants comme Derichebourg veulent aussi retrouver du pouvoir d'achat. Est-ce que les patrons doivent augmenter les salaires?

Oui. La question des salaires est centrale dans la zone euro. Dans mes entreprises, on a des négociations qui sont toujours intéressantes avec les salariés. En ce moment, on embauche. Nous, on embauche donc à des niveaux de salaires qui donnent satisfaction puisqu'on trouve les salariés. Vous avez des tas de secteurs où il faut aider les patrons à augmenter les salaires. D'abord, je pense que les patrons vont devoir le faire. Et c'est le président du Medef lui-même -monsieur Geoffroy de Bézieux- qui dit : "Il faut maintenant augmenter les salaires". Tout le monde est d'accord. La question, c'est combien? Et on ne peut pas faire autrement. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les foyers français électricité +17% en 3 ans, +50% en dix ans, gaz +16% en deux ans, essence +20 %.

Un banquier gagne plus en une transaction qu'un agriculteur en une année

Vous allez supprimer des cotisations patronales pour que les salaires puissent être augmentés.

Il ne faut supprimer pas les cotisations patronales. Il faut les déplacer et faire en sorte qu'elles soient payées non pas par le travail, l'embauche, l'emploi, le salaire, mais par l'activité économique. Donc, c'est une meilleure méthode, en effet, pour permettre la négociation salariale de s'engager. Et je propose par ailleurs l'extension de la participation : le dividende pour les salariés. Aujourd'hui il y a 5 millions de salariés sur 19 millions qui reçoivent de la participation. On peut l'étendre à toutes les entreprises de plus de 10 salariés. C'est un projet qui a été abandonné d'ailleurs depuis 1969. Et je voudrais dire qu'on ne pourra pas faire moins que d'augmenter le SMIC de 10% et d'avoir des négociations branche par branche pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat qui se sont accumulées depuis des années. On ne parle plus dans ce pays de revenus et de salaires. Un banquier gagne plus en une transaction qu'un agriculteur en une année. C'est quand même un problème dans une société.