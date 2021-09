Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle, invité de France Bleu Occitanie ce jeudi matin

Ancien ministre du Redressement productif, ancien candidat à la primaire socialiste en 2012 et 2017, Arnaud Montebourg a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2022 en septembre dernier, depuis son fief en Saône-et-Loire. Depuis, il sillonne la France, de préférence en TER pour promouvoir sa "Remontada" et son "Made in France XXL".

Industries et transports

Arnaud Montebourg anime une réunion publique à Paulhac, dans les coteaux du Girou, ce mercredi soir, aux côtés du maire socialiste Didier Cujives, conseiller départemental et président de Haute-Garonne Tourisme. Il partira en TER ce jeudi matin direction Toulouse en s'arrêtant à Gragnague et Montrabé. Il sera l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie à 08h08, essentiellement pour parler d'industrie et donc forcément d'aéronautique, et des transports.

Le candidat partira ensuite dans le Muretain, et toujours en train régional, à Carbonne sur le marché puis à Lavernose-Lacasse à la maison de la pêche et de la chasse. Il déjeunera avec des élus à Muret avant d'aller dans l'après-midi visiter SNDC une entreprise spécialisée dans la climatisation à Labarthe-sur-Lèze.