VIDEO - Arnaud Robinet : "Je pense qu'il fallait prendre le risque d'aller au vote"

Réélu en mars 2020 dès le premier tour de l'élection municipale avec 66% des voix, Arnaud Robinet était l'invité de France bleu ce mardi 21 mars pour faire son bilan à mi mandat et parler des projets à venir. Au lendemain du rejet des motions de censure contre le gouvernement qui signe l'adoption de la réforme des retraites, le maire de Reims, membre du parti Horizons d'Edouard Philippe, a donné sa vision de la situation actuelle.

ⓘ Publicité

"J'étais pour le vote, je pense qu'il fallait prendre le risque, avoir le courage et prendre ses responsabilités et d'aller au vote quelque soit le résultat : si le vote était négatif à l'Assemblée nationale, ça pouvait laisser le temps de rediscuter de la réforme avec les partenaires sociaux, ces corps intermédiaires, le président a décidé d'utiliser le 49.3 et malheureusement on voit les conséquences avec une incompréhension de nos concitoyens", estime Arnaud Robinet qui ajoute : "dans ma famille politique Horizons un grand nombre de parlementaires aurait voulu aussi voter".

Proche de l'ancien premier ministre Edouard Philippe, le maire de Reims assume de pouvoir avoir des critiques.

loading

185.000 spectateurs au total attendus à l'Arena en 2023

Concernant son bilan de maire, Arnaud Robinet est revenu sur les réalisations de ces trois dernières années. L'Arena, ouverte en 2022, d'abord : 90.000 spectateurs ont été accueillis en 2022. "Un succès malgré une situation compliquée puisque suite au Covid, beaucoup de concerts avaient été reportés dans des salles initialement prévues... il y a quand même 60 événements programmés". Et le maire de Reims d'annoncer près de 185.000 attendus en 2023.

Parmi les autres projets du maire de Reims, il y avait la candidature de la ville pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Elle n'a pas été retenue comme Bourges, Clermont-Ferrand, Rouen et Montpellier. "Nous avons échoué, il faut le dire, mais c'était une belle aventure et rien n'est perdu puisqu'un grand nombre des projets qui ont proposés dans le cadre de cette candidature verront le jour".

À lire aussi Reims ne sera pas Capitale européenne de la Culture en 2028

"A Reims c'est une ZFE pragmatique"

Interrogé par un auditeur sur la zone a faible émissions mobilité (ZFEM) pour lutter contre la pollution de l'air, Arnaud Robinet a justifié son choix de mettre en place un moratoire de 5 ans pour les vignettes Crit'Air 3. Seules les véhicules en possession de vignettes Crit'Air 4 et 5 restent interdits dans le centre-ville et la traversée urbaine de Reims. "Force est de constater que la qualité de l'air s'est améliorée, donc c'est une ZFE pragmatique".

Des accompagnements financiers ont été décidés pour accompagner l'achat de voitures plus récentes. Lors du conseil municipal à Reims lundi 20 mars, la décision a été prise d'augmenter le niveau d’aide proposé et d’ouvrir le dispositif à de nouveaux bénéficiaires en étendant le critère sur le revenu fiscal de référence de 13 000 € à 21 000 €, revenu médian sur le territoire du Grand Reims.