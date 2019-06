Arnaud Robinet, maire de Reims, invité spécial de France Bleu Champagne-Ardenne

Reims, France

Un an avant les élections municipales, ce jeudi 20 juin 2019, Arnaud Robinet, maire de Reims est l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne. Après avoir reçu les maires de Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières et Épernay : c'est Reims qui termine la série, la plus grande ville de Champagne-Ardenne.

De 7h30 à 8h40, c'est l'occasion de faire son bilan, de parler de ses projets mais aussi de l'interroger sur la situation politique à Reims ainsi qu'en France. On lui demandera s’il est candidat à sa propre succession pour les élections municipales de 2020 et à 8h15, le débat : Arnaud Robinet sera face à Eric Quénard, conseiller municipal de l’opposition.

