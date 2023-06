Arrachage des vignes en Gironde : "J'entends la détresse des viticulteurs qui sont en difficulté"

C'était une promesse faite au salon de l'agriculture en mars dernier pour faire face à la crise du bordelais. Ce lundi, le plan d'arrachage des vignes sera officiellement lancé en Gironde. Une fois la convention signée, un appel à manifestation d'intérêt sera lancé auprès des viticulteurs souhaitant s'engager dans cette démarche. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a répondu aux questions de France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde : Vous vous rendez en Gironde ce lundi pour lancer ce plan très attendu. À partir de quand les viticulteurs pourront commencer à arracher leurs vignes ?

Marc Fesneau : L'idée, c'est que l'on puisse mettre en œuvre le plan dès la fin des vendanges, donc au mois d'octobre. C'est un dispositif qui sera acté en trois volets. À la fois, on lutte contre une maladie qui est la flavescence dorée. C'est aussi pour certains l'occasion de repenser leur système viticole, je pense notamment à l'agroforesterie. Il y a aussi des parcelles qui ont été abandonnées pour des raisons économiques, qui sont des parcelles que l'on ne peut pas laisser comme ça, car on sait qu'elles représentent des lieux d'infestations et de maladies. Ça implique de penser à comment on les transforme en d'autres activités agricoles, ou non-agricoles. Enfin, on a un dernier volet qui est plutôt sur la potentielle reconversion des viticulteurs.

Ce plan prévoit une aide de 6 000 euros pour chaque hectare arraché. Certains professionnels estiment que c'est trop peu par rapport au coût que cela représente. D'autres déplorent ne pas avoir assez de trésorerie pour les traitements que cela implique. Est-ce que tout le monde sera servi ?

C'est pas complètement rien ce que l'on met sur la table. J'entends la détresse des viticulteurs qui sont en difficulté. À 6 000 euros, il a été convenu que l'on commençait à être dans le cadre de ce que les uns et autres avaient souhaité. Certains en réclament plus, certes, mais l'interprofession signe, la région signe, nous signons, c'est sans doute que nous avons un point d'équilibre qui correspond à l'ensemble. Après, il faut que l'on entre dans un registre de cas par cas que l'on va devoir regarder collectivement. On a des cas particuliers qu'il faut essayer de résoudre. Il appartient aux représentants de la filière viticole de nous indiquer les cas qui posent des problèmes plus graves.

9 500 hectares à arracher, c'est ce qui est prévu par ce dispositif. Les chiffres de l'interprofession estiment que près de 40 000 hectares de vignes seraient cultivés à perte. Est-ce que ce plan est voué à évoluer ?

On ne peut rien présager, mais l'idée c'est quand même de préserver le potentiel viticole du bordelais. C'est une immense région viticole en termes de notoriété et de potentiel. Il serait dommage que la question sanitaire mette plus loin la question principale qui est celle d'avoir des acteurs économiques, des acteurs qui font rayonner la France. On verra, mais pour le moment, c'est un projet qui semble a priori calibré pour répondre à l'urgence de la viticulture bordelaise. La priorité c'est aussi de penser à donner des perspectives de développement à cette filière. On n'arrache pas pour le plaisir d'arracher.