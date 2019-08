Arrêté anti-pesticides : "Il ne faut pas confondre courage et démagogie" répond Jean-Louis Fousseret

Besançon, France

"Il ne faut pas confondre courage et démagogie," répond à l'intergroupe de sa majorité (EELV-PS-PC-société civile le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret. A l'occasion de sa rentrée politique, il était notre invité ce mercredi matin.

Ce mardi, certains élus avait demandé au maire LREM de prendre à son tour un arrêté anti-pesticides, pour interdire l'utilisation de ces produits sur le territoire bisontin.

Des arrêtés en vigueur à Boussières et Mandeure dans le Doubs

Cet appel est lancé alors qu'en Bretagne, la justice ordonne au maire de Langouët de suspendre l'arrêté anti-pesticides pris sur sa commune. Dans le Doubs, les maires de Boussières (Grand Besançon) et de Mandeure (Pays de Montbéliard) ont aussi décidé de prendre ce genre de mesures.

La réponse du maire de Besançon est simple : "Depuis quinze, vingt ans, il n'y a plus de pesticides dans la ville et nous n'avons pas attendu les Verts en remplaçant les pesticides par des coccinelles pour manger les pucerons sur les rosiers. On sait très bien que _cet arrêté est illégal_, se défend encore Jean-Louis Fousseret. Celui de Langouët a été recalé en Bretagne. Moi, je préfère agir, je suis contre les pesticides mais il faut changer la loi. Faut-il utiliser la justice pour faire de la politique ? La réponse est non", conclut le maire LREM de Besançon.