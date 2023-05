"Casserolade" : en visite en Côte-d'Or, le ministre du Travail Olivier Dussopt évite les manifestants

Le ministre du Travail est en visite en Côte-d'Or, vendredi 5 mai, à l'Espace Solidarité de Genlis, dans le cadre du lancement de l'expérimentation France Travail, le nouveau nom de "Pôle Emploi". Cette visite, les syndicats et opposants à la réforme des retraites l'attendaient de pied ferme. Une centaine de manifestants se sont retrouvés, armés de casseroles, sifflets et banderoles, le long de la route que devait emprunter le ministre.

"Le gouvernement n’a pas voulu nous entendre, alors on fait encore plus de bruit"

"On a manifesté trois mois pour dire non à la réforme des retraites, le gouvernement n’a pas voulu nous entendre. Alors on fait encore plus de bruit" , témoigne l'un des manifestants. "On n’est pas là que pour la réforme des retraites. Le RSA sous conditions, c’est précariser encore plus les précaires. Et ça, on ne l’accepte pas" , ajoute Théo Contis, co-secrétaire de Solidaires 21.

Mais ce message n'a pas été entendu par le ministre du Travail : Olivier Dussopt a changé de chemin pour accéder à l'Espace Solidarité et a donc évité les manifestants.

Olivier Dussopt est en visite en Côte-d'Or pour lancer une expérimentation censée accompagner les allocataires du RSA vers un retour à l'emploi. Ce dispositif veut conditionner ces allocations à 15h à 20h d'activité par semaine et il est testé dans 18 départements, dont la Côte-d'Or. À l'Agence Solidarité de Genlis, le ministre du Travail a rencontré des personnes au RSA et des employeurs. D'après le syndicat Solidaires, le ministre du travail est ensuite attendu en préfecture en début d'après-midi. Cette fois, à priori, aucun comité d'accueil n'est prévu à Dijon.

Depuis le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans , les membres du gouvernement et de la majorité sont quasiment systématiquement accueillis par des manifestants et des concerts de casseroles, lors de leurs déplacements en France. Au point que, le 27 avril dernier, Matignon a invité les ministres à "ne maintenir que les déplacements utiles".